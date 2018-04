DEN STORE FAVORITTEN: Khabib Nurmagomedov, som her vinner mot Edson Barboza i desember, har fått ny motstander to ganger den siste tiden. Foto: Gary A. Vasquez / X02835

UFC-analyse: Kaoset i New York

Publisert: 07.04.18 20:08

Uka opp mot UFC 223 har vært kaotisk uten sidestykke. Men når alt støvet har lagt seg, og alle kampendringene er unnagjort, står vi fortsatt igjen med den viktigste fighteren i tittelkampen; Khabib Nurmagomedov (29).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes(@andreasroa på Twitter).

Khabib «The Eagle» Nurmagomedov (25-0) har struttet av selvtillit på vei inn mot UFC 223 i Brooklyn. Det er en selvtillit man kun kan oppnå av å gå ubeseiret inn i en tittelkamp i UFC.

Selvtilliten ser også ut til å tære på motstanderne hans. De blir frustrerte av Khabibs lure smil, kategoriske erklæringer om at han skal «smash you» og av hans catch phrase for tiden: It's Khabib time. Jeg tror at motstanderne hans blir så frustrerte av denne kunngjøringen av «hva det er tid for», fordi det føles så sant.

Khabib er sannsynligvis den beste fighteren i UFC som ikke har et belte akkurat nå.

It's Khabib Time. Endelig skal Khabib Nurmagomedov få sjansen sin til å vise hva han virkelig er god for. Men uka som leder opp til denne kampen, kampen der Nurmagomedov får sin sjanse på tittelen, har vært den særeste uka i UFCs historie.

Kampen skulle egentlig være en toppkamp mellom de to aller beste lettvekterne i dag, Khabib Nurmagomedov mot Tony Ferguson, men slik ville MMA-Gudene det ikke.

Tony Ferguson sklei på et bananskall, og kampen mellom ham og Khabib blir avlyst. Kunngjøringen kommer første april av alle dager. Det er tragisk for fansen. Khabib mot Tony er kampen vi har ventet på i flere år nå. Den har blitt satt opp og avlyst tre ganger før. Dette er fjerde gang kampen faller sammen.

Sist gang kampen falt fra hverandre, var det fordi Khabib ikke hadde kontroll på vekta – og spiste favorittdesserten sin i kampuka – som førte til kampkollaps.

Khabib ble erklært «medically unfit to continue» med vektkuttet. Tony terget Khabib med dette ved hver anledning i oppløpet til kampen. Tony gled forresten ikke på et ekte bananskall. Han skal ha snudd seg etter noen han ikke forventet å se for å hilse på vedkommende på et UFC on FOX-sett , og reiv leddbåndet. Kunne like gjerne ha vært et bananskall.

Men no biggie, folkens. UFCs kunngjøring om at Tony var skadet ble fulgt opp med kunngjøring om erstatteren Max Holloway. Det var ingen pause mellom de to kunngjøringene og UFC-president Dana Whites entusiasme var stor.

Fans som ikke har fulgt UFC så lenge kunne kanskje ha oppfattet det som en oppgradering til og med. Et hell i uhell? Fjærvektsmester Max Holloway tar kampen på seks dagers varsel. Og på tross av turbulensen dette innebærer har vi fortsatt ikke forlatt MMA-ens normaltilstand av kaos.

Så kommer Conorgate. Dollygate. Den glemte scenen fra den klassiske filmen Gangs of New York. Det er mange teorier som prøver å forklare hvorfor Conor McGregor og omtrent 30 «goons» stormer Brooklyns Barclay Center, men mange av teoriene er konspirasjonsteorier.

McGregor finner bussen som transporterer fighterne som er i det røde hjørnet for UFC 223, som er blant andre Khabib Nurmagomedov, og begynner å kaste tunge ting inn i vinduene på bussen.

Kanskje var grunnen at Khabib og laget hans trengte Conor McGregor-kompis Artem Lobov i et hjørne dagen før og pratet litt intenst med ham dagen før? Den usammenlignbare fornærmeren Conor har tradisjonelt latt det meste rulle av seg av fornærmelser, men ikke om du fornærmer lagkameratene hans. Conor valgte å gå «Gangs of New York»-veien og skadet to UFC-fightere i samme slengen.

UFC 223 hadde tretten kamper, nå har det ti, og McGregor har et offisielt «mug shot» (se Conor McGregor in New York – Reddit Megathread ).

Atter en gang har Conor McGregor klart å gjøre et UFC-stevne som han ikke skulle delta på til å handle om ham, sant? Nå som UFC 223 fortsetter, vil Conor McGregors dramaskygge hvile over Max Holloway og Khabib Nurmagomedovs sportslige prestasjoner. Men dramaet rundt UFC 223 var langt fra ferdig.

Nyheten kommer fredag morgen om at Max Holloway har blitt vurdert som medisinsk ute av stand til å fortsette vektkuttet. Enda en bombe. En bombe som langt overskygger Conorgate. Khabib står uten motstander. Krise for UFC. En intens innsats begynner for å finne ny motstander til Nurmagomedov. Men det er ikke så lett å gjøre i New York, som styres av New York State Athletic Commision, en sportsmyndighet med svært lite erfaring med MMA.

Ryktet skal ha det til at kommisjonen gjorde noe så uproft som å trekke Max Holloway basert på øyemål . Holloway så sliten ut. Ingen leger tok beslutningen, er ryktet.

Skandalene står i kø. Tidligere lettvektmester Anthony Pettis – som hadde tittelen i det som føles som prehistoriske tider – mistet sin motstander Michael Chiesa på grunn av glassbrudd fra Conor McGregors bussangrep. Pettis var uten motstander, men Pettis begynte å kreve mer penger. UFC gikk videre ned på lista. Lettvekteren Paul Felder ville møte Khabib for tittelen, men New York kommisjonen ville ikke tillate at en urangert utøver fikk hoppe til tittelsjanse, og blokkerte denne løsningen på en hårreisende måte.

Til slutt står vi igjen med Al Iaquinta. «Raging» Al Iaquinta. Iaquinta har vært i langvarig feide med Dana White og UFC-ledelsen på grunn av kontraktsvilkår, og Iaquinta har vært en sterk kritiker av bonussystemet i UFC. Jeg tror det satt langt inne å gi tittelkampen til Al Iaquinta. New York-kommisjonen kommer atter en gang inn og sier at Khabib går tittelkamp, men dersom Al Iaquinta vinner så vil han ikke kunne vinne tittelen. Raging Al veier nemlig 155.2 pounds. Grensa for tittelkamper er 155 pounds.

Dette var dypt urettferdig. Iaquinta veide inn tidlig på dagen og veide 155.2 med underbukser på. Han kunne lett ha tatt av vekta hadde han vist at han kunne ha gått for tittelen. 156 pund er grensa når du ikke går tittelkamp. 100 gram. Det er det vi snakker om her.

Vi sliter med regler i MMA. Vi respekterer ting som 100 gram, men det lønner seg nesten alltid å sparke folk i balla i buret. UFC har skjært gjennom og kunngjort at Iaquinta er lettvektsmester om han slår Khabib Nurmagomedov. Det er nok rot nå, men synd at UFC nærmest var tvungen av en amatørmessig kommisjon til å gjøre dette. Det er nemlig heller ikke bra at UFC overkjører myndighetene.

Her står vi altså. Khabib Nurmagomedov mot Al Iaquinta. Fight Week foran et stort pay-per-view-stevne er alltid spennende, men sjeldent så spennende. Sjeldent så frustrerende.

Al Iaquinta er nødløsningen, selvsagt. Men takk og pris for nødløsningen. Iaquinta har stor respekt for Khabib. Kanskje for stor . Iaquinta får sjansen på dagen elleve år etter hans trener og mentor Matt Serra slo Georges St.Pierre og vant weltervektstittelen. Den største overraskelsen i UFCs tittelkampshistorie. Det er en fin tanke for de som heier på Long Islands egen Iaquinta.

Khabib Nurmagomedov får anledningen til å realisere drømmen (skjebnen?) og gå for UFCs lettvekttittel i natt. La oss bare håpe det ikke er flere bananskall i veien, for det er fortsatt noen timer igjen av UFCs særeste kampuke.

