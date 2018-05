NY SEIER: Marthin Hamlet (t.v.) var overlegen i MMA-buret igjen. Koray Cengiz fikk smake på nordmannens krefter i lørdagens oppgjør. Foto: Viaplay Fighting

MMA-Hamlet med ny maktdemonstrasjon

Publisert: 19.05.18 22:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-19T20:01:26Z

Marthin Hamlet (26) overkjørte tyskeren Koray Cengiz (35), og vant på teknisk knockout i første runde av kveldens oppgjør i Stockholm.

Dermed står Hamlet med tre seirer av like mange mulige som proff, i tillegg til én seier i semiproffkampen som var hans første i MMA-buret i 2016 . Han har vunnet alle kampene før tiden, og den tidligere landslagsbryteren har fått en meget solid start på karrieren.

Se opptak av stevnet på Viaplay Fighting.

Koray sto med fem seirer og to tap før møtet med Hamlet, men havnet på defensiven fra start. Hamlet angrep med et høyt spark, og en umiddelbar nedtakning i starten av første runde. Nordmannen dominerte stort, og tok motstanderen ned på nytt da det var gått halvannet minutt.

Cengiz hadde supersterke Hamlet på ryggen, og tok imot slag i «ground and pound» i over et minutt før dommeren stoppet kampen da det gjensto to minutter og 16 sekunder.

Strekkskade

Tyskeren protesterte voldsomt på avgjørelsen, men ble rett og slett spart for mer juling.

Men Hamlet avslørte etter kampen at han slo opp en skade tidlig i oppgjøret.

– Jeg kjente at jeg fikk en strekk på det første sparket. Det var en skade jeg slo opp, og jeg måtte bare avgjøre dette i første runde, sa Hamlet da han ble intervjuet.

PS ! Kenneth Evensen tapte på en tvilsom dommeravgjørelse på det samme «Superior Challenge»-stevnet i Stockholm. Tobias Harita ble tilkjent seieren på teknisk knockout i første runde.

Denne artikkelen handler om Kampsport

MMA