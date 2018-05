TRIST SYN: Raquel Pennington (t.h.) fikk ikke lov av sitt eget hjørne til å gi seg etter fire runder mot UFC-mester Amanda Nunes. Foto: Leo Correa / TT NYHETSBYRÅN

Ville gi seg i UFC-tittelkampen – overtalt til å fortsette

Publisert: 13.05.18 11:33 Oppdatert: 13.05.18 11:46

KAMPSPORT 2018-05-13T09:33:13Z

Raquel Pennington (29) slet med en ødelagt nese, og mente hun hadde fått nok juling før den siste runden mot bantamvektmester Amanda Nunes (29). Nå raser debatten etter at treneren nektet henne å gi seg.

– I’m done! I want to be done! sa Pennington da hun snakket med teamet sitt etter fjerde runde av nattens tittelkamp på UFC 224 i Rio.

På godt norsk betyr det «jeg er ferdig, og jeg vil være ferdig». Men det var tydeligvis ikke opp til den amerikanske tittelutfordreren å avgjøre.

Trener Jason Kutz svarte nemlig:

– Nei, nei, nei, jente. Ikke gå ut på denne måten. Kom igjen. Jeg vet det gjør vondt. La oss kjempe oss igjennom dette. La oss tro. Du må gjøre om tankesettet ditt. La oss satse alt vi har, og heller hente oss inn igjen senere.

Med forslått ansikt gikk Pennington motvillig ut i femte runde.

– Dette er noe folk kommer til å snakke om den kommende uken. Kanskje Penningtons nese er brukket. Hun sa til hjørnet sitt at hun var ferdig. Hun ville kanskje hindre mer skade, men hjørnet hennes ville hun skulle fortsette, sa UFC-kommentator Jon Anik før femte runde ble satt i gang.

Eksperten Jimmy Smith var tydelig ukomfortabel da Anik spurte ham om situasjonen:

– Det er jo hjørnet hennes som skal ha distansen og perspektivet ... Hvis en fighter vil gi seg, så er det trolig noe som er ille. Noe som kan påvirke karrierene deres. Nesen hennes er ute av stilling, og hun vil gi seg. Det er tøffe greier. Hun har uoffisielt blitt truffet av 128 slag. Jeg kan ikke se for meg at jeg hadde nektet min fighter å gi seg, sa Smith.

Reaksjonene på Twitter var da også sterke:

Halvveis ut i den femte runden var Pennington ferdig. Da hadde hun ligget på ryggen under Nunes og tatt imot enda flere slag mot den ødelagte nesten, og blodet sprutet. Til slutt snudde hun seg med ansiktet ned, og hadde Nunes på ryggen. Da stoppet dommeren kampen.

Det hører også med til historien at Pennington har slitt voldsomt med skader, og denne kampen var hennes første på 18 måneder. Den amerikanske fighteren hadde vunnet sine fire siste kamper, men brasilianske Nunes var storfavoritt før oppgjøret i Rio.

Det ble riktignok ikke fullstendig overkjøring, men Nunes ledet klart på poeng hele veien. Det var svært lite som tydet på at Pennington skulle komme tilbake i kampen, og da hun ruslet slukøret ut til siste runde var det lite glød igjen å spore.

Spektakulær Machida

I kampen mellom de to brasilianske legendene Vitor Belfort og Lyoto Machida ble det en spektakulær avslutning tidlig andre runde da karateeksperten Machida traff med et perfekt spark.

41 år gamle Belfort annonserte etterpå at han legger opp, mens Machida ønsker seg en kamp mot Michael Bisping.

