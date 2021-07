Richard Ordemann tapte bronsefinalen: Vil ikke skylde på corona

TOKYO (VG) Richard Ordemann (26) sparket og slo tappert - men måtte gi tapt for egypteren Seif Eissa (23) i bronsefinalen i taekwondo.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nannestad-karen kom under 0–6 i andre runde og var skikkelig på defensiven inn mot avslutningsrunden. Egypteren økte til 8–0 og vant til slutt 12–4.

Etterpå fortalte Ordemann om corona-sykdom i vinter.

– Jeg var sliten ganske lenge, jeg følte meg utrent. Jeg har ikke hatt problemer siden, men jeg var dårlig da jeg hadde corona. Det gikk 13 dager før jeg fikk gjøre noe. Jeg hostet og hadde vondt i brystet.

– Men jeg tror ikke man skal skylde på corona-sykdommen, fortsetter Ordemann om smitten han fikk etter å ha vært i Bulgaria og Tyrkia.

I taxien hjem fra Gardermoen fikk han meldingen om at andre i den norske troppen hadde testet positivt.

Han har ennå ikke bestemt seg om han skal satse på et nytt OL om tre år:

– Det kommer blant annet an på hvem som blir ny landslagstrener. Hvis det er en person som jeg føler at kan føre meg videre, så er det større mulighet for at jeg fortsetter. Så det er ikke bare hva jeg har lyst til her og nå.

Stillingen som landslagstrener er utlyst, men det er ennå ikke avgjort hvem som får den.

Richard Ordemann tapte åpningsoppgjøret i 80-kilosklassen og var dermed ute av gullkampen – men fikk en ny sjanse til å kjempe om medalje etter at mannen han tapte for, Saleh Elsharabaty, tok seg helt til finalen.

Nordmannen lå likt med Elsharabaty da han pådro seg et straffepoeng tre sekunder før slutt. Det ble avgjørende.

I rekvalifiseringen ledet Ordemann 4–2 over Achraf Mahboubi, som kom likt på 6–6, men Ordemann vant likevel den andre runden 5–4 og ledet dermed 9–6 før den tredje og avgjørende runden. Marokkaneren var aldri i nærheten av å ta igjen ledelsen - og nordmannen vant til slutt 25–10.

– Jo mer frustrert han ble, jo skitnere ville han gjøre kampen. Det var helt greit for meg. Det gjorde det lettere for meg å slite ham ut, og han pådro seg advarsler. Det straffer seg, sa Richard Ordemann i intervjusonen etterpå.

TAP: Seif Eissa fra Egypt jubler over å ha vunnet mot Richard Ordemann (t.v.) i bronsefinalen. Foto: MURAD SEZER / X90138

Han er den første mann som representerer Norge i taekwondo i et OL. Kampsporten har stått på OL-programmet siden 2000. Trude Gundersen tok sølv i Sydney for 21 år siden. Nina Solheim gjentok den bragden i Beijing i 2008.

– Det er en kjempeprestasjon av Richard, sier Solheim til VG.

– Vi har gode tradisjoner helt siden starten i 2000, og det er kjempebra at han viderefører dette. Det lover godt for norsk taekwondo, mener Nina Solheim.

Dette er taekwondo Ordet «taekwondo» er tredelt betyr direkte oversatt fot, hånd og kunst/vei. Det som gir poeng, er spark mot hodet og beskyttelsesvest og slag mot beskyttelsesvest. I tillegg er det mulig å vinne på knockout. Taekwondo er opprinnelig et koreansk selvforsvarssystem og militært nærkampsystem, som har utviklet seg til en konkurranseidrett. Vis mer

– Bare det å komme til OL er en bragd i seg selv. Det er ikke så mange med i selve OL, men kvaliteten er til gjengjeld veldig høy. Da er det bra å prestere optimalt i selve mesterskapet.

De norske corona-restriksjonene gjorde at Ordemann ikke kunne hente internasjonale sparringspartnere til Norge. Derfor dro han og landslagstrener David Cook til ferieøya Kreta. Dit inviterte de karer som kunne gi Norges OL-håp sparring. Det har tydeligvis gitt resultater.

Richard Ordemann slo igjennom med bronse i junior-EM i 2014 og har siden en rekke gode resultater - men har likevel gått under radaren hos mange sportsinteresserte nordmenn før han nådde bronsefinalen i OL mandag.