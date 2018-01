FERSK MODELL: Anders Eggan er i disse dager i New York for å trene, og ikke minst starte på modellkarrieren. Foto: Sharon Burgos Aresvik

Boksetalentet Anders (20) har fått modellkontrakt i New York

Publisert: 29.01.18 07:51

Trønderen Anders Eggan (20) er regnet for å være et av de mest spennende boksetalentene i Norge, og nå har unggutten også sikret seg en kontrakt med et modellbyrå i New York.

Nylig signerte han nemlig en treårsavtale med «Surface Model and Talent Agency», som holder til på Manhattan i New York.

– Jeg er allerede mye i utlandet i forbindelse med boksingen, og dette kan åpne enda flere dører. Nå kan jeg kombinere jobb og trening i New York, sier en fornøyd Eggan til VG.

Han oppholder seg akkurat nå i den amerikanske storbyen der han trener på legendariske Gleason's Gym , og gjør modelloppdrag for sin nye arbeidsgiver.

– Vi tror Anders har alle forutsetninger for å lykkes, og ser frem til å utvikle ham som modell. Han representerer det vi vil stå for, og er i fantastisk form som følge av boksingen, sier Caitlyn Dowdy i modellbyrået til VG.

Hendelsesrikt år

Anders Eggan hadde flere skadeproblemer i 2017, men likevel opplevde han et solid sportslig år. Han ble norgesmester i 75-kilosklassen i mars, og debuterte som proff på stevnet der Cecilia Brækhus knocket ut svenske Mikaela Laurén i oktober .

Eggan vant super mellomvekt-oppgjøret mot den britiske journeyman-bokseren Lewis van Poetsch på poeng. Planen er at han skal satse som både amatør og proff fremover.

Han pådro seg en håndskade i proffdebuten og har derfor ikke fått bokset skikkelig de siste månedene.

– Hva er målene dine fremover?

– Nå skal jeg bli frisk i hånden min, og komme i ringen igjen så raskt som mulig. Debutkampen ga virkelig mersmak på profflivet, og jeg vil få til så mange kamper som mulig dette året. Og bli godt etablert i profesjonell boksing tar tid, sier Eggan og understreker hovedmålet:

– Det er OL i 2020. Vi har en god plan fremover nå for å gjøre drømmen til virkelighet.

Mamma og pappa viktige støttespillere

«Vi» er rett og slett familien, som utgjør Team Eggan. Trener og pappa Øyvind, som tidligere var i norgestoppen som amatør, i tillegg til mamma og organisator Tonje. De satser både tid og penger på at sønnen skal nå drømmen om å bli en av verdens beste boksere som amatør – og proff.

– Hva er viktigst for deg nå – boksingen, eller modellkarrieren?

– Boksingen er lidenskapen min, og det er det jeg alltid setter først. Samtidig er det veldig gøy å få oppmerksomhet, og modelljobbingen er en mulighet til å få ansiktet mitt og Team Eggan ut i verden. På grunn av håndskaden er jeg ute av spill i noen måneder, og da er det fint å ha flere strenger å spille på.

Han trener tre økter om dagen, også nå som han er skadet, og kommer de neste årene til å satse for fullt på boksingen. Samtidig vil modelljobbingen gi inntekt som kommer godt med.

– Blir det ekstra viktig å unngå å bli truffet i bokseringen nå?

– Haha! Det viktigste i boksing er å ikke bli truffet, og å treffe motstanderen selv. Men det blir selvfølgelig enda viktigere å ikke bli truffet nå. Jeg skal se like pen ut når jeg går ut av ringen, som da jeg gikk inn, sier Eggan.