FØRSTEDAMEN: Cecilia Brækhus har 34 seirer av like mange mulige i proffkarrieren. Her er det Kali Reis som prøver seg mot den norske stjernen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik vurderes Brækhus-rivalene: «Den ultimate drømmekampen»

KAMPSPORT 2018-09-17T09:09:37Z

Cecilia Brækhus (36) er i sluttfasen av sin boksekarriere, men det er fortsatt gode muligheter for store kamper. To aktuelle motstandere får terningkast seks av ekspertene.

Publisert: 17.09.18 11:09

– Rent boksemessig kan Cecilia Brækhus gå så mange kamper hun bare måtte ønske, men hun trenger motivasjon og glød, sier Erik Nilsen til VG.

Han er boksekommentator, og generalsekretær i Norges Bokseforbund. Nilsen har fulgt Brækhus-karrieren tett siden proffdebuten i 2007.

– Cecilia er en perfeksjonist, og jeg tror det som motiverer henne nå er gode motstandere og spenningen ved å utvikle seg i USA, mener Nilsen.

Thomas Hansvoll, som har kommentert flesteparten av Brækhus-kampene på Viasat, tor ikke det er lenge igjen før bokseprofilen gir seg.

– Jeg tror hun går maks to-tre kamper til. Da vil hun være 38–39 år gammel, og da tror jeg hun synes det er helt greit å gi seg, sier Hansvoll til VG.

– Det er et par meget interessante kamper på denne listen, så jeg håper og tror at det blir noe av. Men det er mye som skal klaffe, og det er mange interesser som skal ivaretas, legger Hansvoll til.

Her er en uoffisiell liste over mer eller mindre aktuelle Brækhus-motstandere:

Amanda Serrano

29 år, fra Puerto Rico, oppvokst i New York. 35 seirer (26 på knockout), ett tap, én uavgjort. Super lettvekt (63,5 kg).

5

Serrano er bosatt i New York, og en meget aktuell motstander dersom Brækhus har sagt at hun trolig går sin neste kamp i storbyen. Trener MMA, og har også gått en proffkamp i buret. Er lillesøsteren til Cindy Serrano, som bokser i lavere vektklasser og går tittelkamp mot Katie Taylor i oktober.

Amanda er den desidert mest hardtslående av søstrene, med en imponerende knockoutstatistikk på 70 %. Har gått gradene i vektklassene, og ble nylig verdensmester i sin sjette vektklasse – super lettvekt . Da er weltervekt neste steg, men det spørs om hun får med seg slagkraften opp i vektklassene.

Hansvoll: – Jeg tror Serrano blir liten, men hun har en imponerende record. Dette er en kamp som kan selges på «hypen».

Nilsen: – Begge bokserne har mange titler, og Serrano har knockoutpunch. Det er alltid spennende å se det mot en erfaren og teknisk god bokser som Cecilia. Serano har en amerikansk stil der det er snakk om fysisk rå boksing. Det vil være et spenningsmoment, og det selger i proffboksing.

Claressa Shields

23 år, fra USA. Seks seirer (to på knockout), ingen tap. Mellomvekt (72,5 kg).

6

Kanskje mest kjent for sine to OL-gull fra London 2012 og Rio 2016. Har blitt beskrevet av Hansvoll som tidenes største kvinnelige boksetalent , og har gjort stor suksess i proffkarrieren så langt med VM-titler i super mellomvekt og mellomvekt. Har gått hovedkampen på et stevne sendt på TV-kanalen Showtime, og er i likhet med Brækhus en banebryter innen kvinneboksing.

Møter sannsynligvis Christina Hammer snart.

Hansvoll: – Dette hadde blitt en enorm kamp. Shields var en tur nede i kanvasen mot Hanna Gabriels, ganske likt det Brækhus opplevde mot Kali Reis. Shields er uansett en imponerende bokser, men det spørs om de finner en vektklasse som passer til et møte med Brækhus.

Nilsen: – Jeg tror ikke denne kampen blir en realitet, men hvis den blir det er det en sekser på terningen. Cecilia må tilegne seg en helt ny type boksing hvis hun skal møte Shields, for til å være mellomvekter er Shields hurtig og eksplosiv. Hun vil fort veie ti kilo mer enn Brækhus når de går i ringen.

Layla McCarter

39 år, fra USA. 42 seirer (11 på knockout), 13 tap, fem uavgjort. Weltervekt (66,7 kg).

4

Har gått 60 proffkamper i løpet av 20 år. Hadde mange tap i starten av karrieren, men McCarter har gått ubeseiret i de siste 19 kampene. Veteranen er ikke særlig kjent utenfor boksemiljøet i hjemlandet, og har muligens priset seg ut av et møte med Brækhus. Men det ville trolig blitt en spennende kamp.

Hansvoll: – Har vært med lenge, er en litt kjedelig profil på 39 år. Den sterkeste seieren er vel mot Noni Tenge i Sør-Afrika. Scorer høyt på rutine og tøffhet.

Nilsen: – McCarter har en god venstrehook, som hun har tatt mange motstandere med. Hun er farlig når hun kommer på innsiden, og hun ville prøvd å senke tempoet til Cecilia og styre kampen. Dette ville blitt en interessant kamp.

Cris Cyborg

33 år, fra Brasil – amerikansk statsborger. Ingen proffkamper som bokser. 20 seirer (17 knockout, ett tap i MMA. Weltervekt (66,7 kg).

5

Dette er showoppgjøret, og «pengemaskinkampen» som handler mer om underholdning enn det sportslige. Kvinnenes svar på Conor McGregor mot Floyd Mayweather. Cyborg er en kjent og hardtslående MMA-utøver, og en stor profil i organisasjonen UFC. Er neppe tilgjengelig for boksekamp mot Brækhus før sommeren 2019, men har aldri lagt skjul på at hun ønsker å prøve seg.

Hansvoll: – Cyborg kommer til å bokse på fysikk, og det er alltid spennende hvis noen er ekstremt sterke. Jeg tror det hadde blitt en severdig og kul kamp som mange vil se.

Nilsen: – Underholdningsmessig og spenningsmessig er dette en sekser, men bokseteknisk er det langt dårligere. Cyborg har ikke ferdighetene og erfaringen. Hun slår hardt, og er rå, men ville aldri klart ti runder. Måtte gjort alt for en tidlig knockout. Dette ville blitt bra hypet.

Katie Taylor

32 år, fra Irland. Ti seirer (fem på knockout), null tap. Lettvekt (61,2 kg).

6

Taylor er svært populær i hjemlandet etter en fantastisk amatørkarriere som startet med EM-gull i Tønsberg i 2005. Tok fem VM-gull, seks EM-gull og OL-gull i London i 2012. Ble overraskende slått ut av Rio-OL, men har hatt stor suksess etter at proffkarrieren startet høsten 2016. Har VM-belter i lettvekt, og går kamp mot Cindy Serrano (Amandas storesøster) i Boston 20. oktober. Har vel ikke møtt den helt store motstanden så langt, men holder meget høyt nivå selv.

Hansvoll: – Dette er kampen og motstanderen jeg rangerer høyest. Det er den ultimate drømmekampen i kvinneboksing. Hun var stor før hun ble proff, og har utviklet seg videre. Hun er dessverre litt liten, men ikke så stor forskjell som Serrano og Brækhus.

Nilsen: – Taylor er en fantastisk teknisk bokser, som kommer til å bli enerådende i klassene rundt lettvekt. Hun er hurtig og bevegelig, og egentlig ganske lik Cecilia. Dette ville blitt en teknisk veldig god kamp.

Christina Hammer

28 år, fra Tyskland. 23 seirer (10 knockout), null tap. Mellomvekt (72,5 kg).

3

Har en solid merittliste med VM-titler i mellomvekt og super mellomvekt. Har gått flesteparten av kampene sine hjemme i Tyskland, og dratt fordel av det i jevne kamper som mot Kali Reis (vunnet to ganger på poeng). Viste stor svakhet i møtet med Anne Sophie Mathis i 2014, da hun ble knocket ned i en kamp som etter mye rot endte med «no contest». Har lenge vært koblet til et møte med Shields, men dato er ikke satt foreløpig.

Hansvoll: – Hammer har vært med lenge. Hun er en bokser som egentlig aldri har imponert meg selv om hun er ubeseiret. Ble egentlig knocket av Mathis, og et møte med Brækhus ville ikke vært mer enn terningkast fire for min del.

Nilsen: – Boksemessig er dette ikke all verden. Hun er nesten uinteressant fordi Cecilia har slått de fleste Hammer har møtt. Jeg synes ikke dette er en spennende kamp.

Kali Reis

31 år, fra USA. 14 seirer (fire på knockout), syv tap, én uavgjort. Weltervekt (66,7 kg).

4

Hun var relativt ukjent, og hadde en frynsete merittliste før oppgjøret mot Brækhus i Los Angeles. Ble likevel den første til å ryste Brækhus, og en returkamp vil ha det som et stort spenningsmoment.

Hansvoll: – Reis har nok fått enda mer troen på seg selv etter den første kampen. Hun vil stille med mindre frykt og respekt enn i den første kampen der hun var litt stiv i de første rundene. Dette ville vært en interessant kamp.

Nilsen: – Dette ville blitt spennende, og kampen måtte gått i USA. Det er der Cecilia får utfordret seg selv nå. Reis fortjener en returkamp, og dette hadde vært morsomt å se.

Noni Tenge

37 år, fra Sør-Afrika. 18 seirer (10 på knockout), ett tap, én uavgjort. Super weltervekt (70 kg).

2

Var høyaktuell som Brækhus-motstander for noen år siden da hun hadde IBF-beltet i weltervekt, men den kampen ble aldri noe av. Har en karriere preget av inaktivitet. Hennes eneste tap kom på teknisk knockout mot Layla McCarter i 2012. Er rangert som verdens beste super weltervekter i databasen boxrec, men har gått alle kampene i Sør-Afrika.

Hansvoll: – Hun har vært altfor «beskyttet» i Sør-Afrika, men er en habil bokser som burde reist mer.

Nilsen: – Dette er ikke en spennende kamp. Hun har ikke vært aktiv nok.

Hanna Gabriels

35 år, fra Costa Rica. 18 seirer (11 på knockout), to tap, én uavgjort. Super weltervekt (70 kg).

3

Gabriels slitt mye med skader, og gått få kamper de siste årene. Tapte på poeng mot Shields i juni da hun gikk opp til mellomvekt, men holdt på å knocke ut Shields. Har tidligere hatt VM-tittel i super weltervekt, men tapte på knockout mot Oxandia Castillo i 2013. Slo samme Castillo på poeng i fjor.

Hansvoll: – Dette var en brennhet motstander for noen år siden, men ble avskrevet litt etter tapet mot Castillo. Var ikke dårlig mot Shields, men er litt «terningkast tre»-motstander for Brækhus nå.

Nilsen: – Gabriels er en fysisk og tung bokser. En grei motstander, der det ville vært mulighet for knockout begge veier. Men ikke en kamp jeg ville foretrukket.

Holly Holm

36 år, fra USA. 33 seirer (ni på knockout), to tap, tre uavgjorte. Weltervekt (66,7 kg).

4

Var lenge regnet som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse før Brækhus tok over. Det ble aldri noen kamp mellom de to, til tross for utallige forsøk og forhandlinger . Holm gikk sin siste boksekamp i 2013, for å satse på MMA. I november 2015 sjokkerte hun MMA-verden ved å knocke ut «uslåelige» Ronda Rousey , og ble bantamvektsemester i UFC.

Det ga henne et stort navn over hele verden. Har siden da tapt fire av seks MMA-kamper, men hun har ikke ytret noe ønske om retur til boksing. Uansett ville en kamp mot Brækhus generert stor interesse, og virvlet opp i gammel rivalisering.

Hansvoll: – Er tilbudet stort nok, så kan det bli noe. Tas det kontakt på en seriøs måte og er lukrativt, så vil det vurderes. MMA-en har gjort henne enda tøffere, og hun har et stort navn i UFC.

Nilsen: – Hun har vært igjennom så mange tøffe kamper, og har ikke akkurat blitt noen bedre bokser etter at hun byttet til MMA. Boksemessig ser jeg ikke det som en stor kamp, og jeg tror ikke hun vil holde nivået hun hadde i bokseringen.

Terningkast 2

Aleksandra Magdziak Lopes

38 år, fra USA – født i Polen. 18 seirer (én knockout), fire tap, tre uavgjorte. Weltervekt (66,7 kg).

2

Sto oppført som motstander på stevnet i Las Vegas 15. september, men Brækhus bestemte seg for droppe hele stevnet. Har bare én knockoutseier, og har tapt mot Mikaela Laurén og Kali Reis. Har vært høyt på utfordrerlistene til flere forbund, men et møte med Brækhus ville ikke generert mye interesse.

Hansvoll: – Dette er motstanderen som ville vært minst interessant av alle på listen.

Nilsen: – Lopes har ikke kvalitetene som skal til, og jeg tror det var mye av grunnen til at kampen ikke ble noe av 15. september.