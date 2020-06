FULL KONTROLL: Amanda Nunes treffer Felicia Spencer med en jab i Las Vegas i natt. Foto: UFC / X02835

Historisk Nunes med ny maktdemonstrasjon

Amanda Nunes (32) er den første kvinnelige UFC-fighteren som har forsvart tittelbeltene i to vektklasser etter at kanadiske Felicia Spencer (29) var sjanseløs i nattens titteloppgjør i Las Vegas.

– Jeg skal strekke meg mot taket. Jeg skal bestige toppen av fjellet. Jeg skal til månen, gliste Nunes på pressekonferansen etter å ha forsvart fjærvekt-tittelen mot Spencer.

Kampen gikk riktignok tiden ut, men Spencer hadde mer enn nok med å forsvare seg. Dommerne hadde 50–45, 50–44 og 50–45 i favør Nunes. Brasilianeren har også fortsatt tittelbeltet i bantamvekt – som hun forsvarte mot Germaine de Randamie i desember.

Fjærvekt-beltet vant hun mot Cris Cyborg på spektakulært vis i 2018, og dette var første gang hun forsvarte beltet.

Nunes er tidenes kvinnelige MMA-utøver etter å ha knocket ut store stjerner som Holly Holm, Cyborg og Ronda Rousey de siste årene. Det er snart seks år siden hun tapte sist, og det er rett og slett mangel på utfordrere for 32-åringen.

SEIER NUMMER 20: Amanda Nunes strekker armene i været mens UFC-president Dana White fester tittelbeltet i fjærvekt rundt livet hennes. Foto: UFC / X02835

Nunes varsler nå at hun kommer til å ta seg en liten pause. Samboeren hennes, Nina Ansaroff, er gravid og Nunes går neppe i buret igjen dette året.

– Jeg må finne ut av hva som er galt med benet mitt, jeg får alltid smerter uten at jeg vet hvorfor. Og så kommer babyen min, om tre måneder er hun her. Jeg må organisere mye, gjøre klart rommet hennes og ordne opp. Så jeg trenger virkelig en pause, sa Nunes som understreket at livet hennes er «perfekt» for øyeblikket.

På stevnet i Las Vegas imponerte Cody Garbrandt med en vanvittig knockout mot Raphael Assuncao i siste sekund av den andre runden. Garbrandt ble mester i bantamvekt i 2016, men tapte tre kamper på rad. Nå melder han seg på i tittelkampen igjen i en vektklasse der mesteren Henry Cejudo nylig la opp.

