MØTTES I NOVEMBER: Kai Robin Havnaa (t.h.) treffer med en høyre krok mot Mariano Ángel Gudiño i Ekeberghallen 16. november i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

To av Havnaas motstandere dopingtatt – fikk ikke beskjed

To av motstanderne til proffbokser Kai Robin Havnaa (31) har testet positivt i kamper mot ham på norsk jord – uten at han selv ble informert.

Bokserne det er snakk om, er Mariano Ángel Gudiño og Daniel Vencl.

– Gudino fikk jeg vite testet positivt for noen dager siden. Det blir mer spesielt ettersom det ble en jevn og tøff fight. Dette har stor betydning for meg, sier Havnaa til VG.

Hverken promotor Team Sauerland, Norges Profesjonelle Bokseforbund (NPBF) eller Godkjenningsnemnda – som regulerer profesjonelle boksekamper i Norge – informerte Havnaa om at han har vært i ringen mot to utøvere tatt for juks.

– Jeg synes det er rart og synd, jeg burde fått beskjed. Jeg gikk tross alt en hard kamp i ti runder. Nå blir seieren enda sterkere. Men det er bra det viktigste fungerer – at de ble tatt – og utestengt, sier Havnaa.

UTESTENGT: Slik så profilen til Mariano Ángel Gudiño ut frem til 6. juni. Foto: Skjermdump fra boxrec.com

Det var 16. november i fjor at Gudiño tapte knepent på poeng mot Havnaa i cruiservekt-oppgjøret i Ekeberghallen. Argentineren hadde stilt opp på kort varsel da amerikanske Al Sands trakk seg.

I begynnelsen av juni fikk VG vite at Gudiños profil i databasen boxrec.com var markert med teksten «suspended by Norwegian Professional Boxing Federation until 2020–06–06».

Men apparatet som avgjør om stevner får tillatelse i Norge visste ikke hvorfor:

– Godkjenningsnemnda er ikke kjent med suspensjonen eller bakgrunnen for denne, og det følger ikke av rapporten fra stevnet, sa leder Morten Justad Johnsen til VG i begynnelsen av juni, og opplyste om at ville be om ny rapport.

Astmamedisin

– Jeg ble syk før jeg visste at jeg skulle gå kamp, og fikk medisiner, skriver Gudiño i en melding til VG på spørsmål om hvorfor han var utestengt frem til 6. juni.

Han brukte astmamedisinen Mucosolvan, angivelig uvitende om at den inneholder det forbudte stoffet «Clenbuterol».

– Jeg har sonet min straff, er en sunn og seriøs utøver, og har bokset tre kamper i Europa tidligere – uten at det har vært problemer. Jeg har bokset i 18 år, og ville aldri ha jukset, legger Gudiño til.

Den andre bokseren Daniel Vencl, som tapte på knockout mot Havnaa i Arendal i februar 2018, avla også positiv prøve. Han ble tatt for en rekke stoffer og utestengt i to år med virkning frem til nå nylig. Dette ble registrert i Godkjenningsnemnda, men aldri annonsert – selv om positive dopingtester naturlig nok er av allmenn interesse.

Havnaa hørte rykter om Vencl mens han forberedte seg til ny kamp et par måneder senere.

– Da var jeg midt «i boblen» og tenkte ikke så mye over det. Jeg slo Vencl på knockout, så det var annerledes. Men det er klart jeg skulle fått beskjed, sier Havnaa.

OPPGITT: Kai Robin Havnaa, som her jubler for seieren mot Mariano Ángel Gudiño, har lite til overs for at han ikke fikk vite om dopingavsløringen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Nok fordommer

– Hva tror du denne saken har å si for ryktet til profesjonell boksing i Norge?

– Jeg håper og tror ikke det vil gjøre stor skade. Boksing har nok fordommer fra før, og blir fort kritisert av folk som ikke kjenner sporten. Alle vet det finnes doping i de store idrettene, det er noe man som idrettsutøver dessverre må innse. Doping og juks i boksing er ekstra alvorlig, ettersom det har helt andre skadekonsekvenser enn å komme sist i mål, sier Havnaa.

– Tror du dette fører til at rutinene endres?

– Ja, ettersom proffboksing er forholdsvis nytt i Norge, så tror jeg dette vil gjøre at rutinene blir bedre, ved at utøverne får direkte beskjed hvis motstanderen tester positivt.

– En glipp

Gudiño, den første av de to nevnte bokserne, ble altså utestengt i fire måneder med virkning fra 6. februar i år.

– Det var ikke store mengder Clenbuterol. Han hadde 6ng/ml – grensen er satt til 5 ng/ml i henhold til WADA, sier president i Norges Profesjonelle Bokseforbund (NPBF), Leidulf Gravråk til VG.

Det var PWC, som også benyttes av blant andre FIS (Det internasjonale skiforbundet) når det er renn i Norge, som sto for testprogram og prøvetaking.

Gravråk forklarer at de umiddelbart tok grep da den positive prøve forelå.

Gudiño kunne fremlegge resept på astmamedisinen, men godtok fire måneders utestengelse.

– European Boxing Union førte ham på listen over utestengte utøvere. Det ble også rapportert til PWC, arrangør Sauerland og det argentinske forbundet, forklarer Gravråk.

Gudiño har ikke testet positivt tidligere. Straffeutmålingen er basert på et lovverk bygd opp rundt WADA-koden, og utarbeidet med Antidoping Norge i 2016.

– Lovverket er oversendt og godkjent av Godkjenningsnemnda, sier Gravråk.

– At vi ikke sendte en kopi av Gudiños positive test til Godkjenningsnemnda var en glipp, forklarer Gravråk.

Vil endre rutinene

Sauerland avviser at de ikke har forsøkt å unngå publisitet.

– Normalt er det opp til de lokale myndighetene å kommunisere suspensjonene. Det kan være anker, eller rettslige tvister, knyttet til utestengelsene. Derfor er det best at informasjonen kommer fra dem. Ting kan være annerledes i Norge. Vi har et flott forhold til NPBF, og de gjør en god jobb, skriver Ed Roff i Team Sauerland i en e-post til VG, og sier det har vært kontakt mellom partene for å bedre rutinene.

Proffboksing var forbudt i Norge fra 1981 til 2016. Dopingproblematikken rundt arrangementene var et svært viktig punkt da Cecilia Brækhus frontet kampen om å få bokse i hjemlandet.

De fire kampene Brækhus har gått i Norge har vært i regi av First Lady Promotion og «Bund Deutscher Berufsboxer». Hun samarbeidet med Sauerland tidligere i karrieren.

UTESTENGT I TO ÅR: Daniel Vencl tar telling i kampen mot Kai Robin Havnaa. Han ble tatt for doping etter kampen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Har tillit til Sauerland

– Har dere vært redde for negativ oppmerksomhet?

– Nei. Tvert imot så viser dette at anti-doping-systemet virker. To utøvere med uønskede funn er tatt og utestengt. Vi jobber sammen for å sikre at boksing er en ren idrett, svarer Roff i Sauerland.

Sauerland har ikke svart på spørsmål om hvorfor de ikke informerte Havnaa direkte om dopingsakene.

– Har du full tillit til Sauerland etter dette?

– Ja, jeg har hele veien opplevd at Sauerland deler mitt syn som stor dopingmotstander, sier Havnaa som skal gå VM-kamp mot sørafrikanske Kevin Lerena.

Det er Sauerland som har forhandlet frem avtalen, og sjansen er stor for at kampen vil bli i Norge.

Publisert: 21.06.20 kl. 12:08

