28–0: Khabib Nurmagomedov senket et nytt offer i MMA-buret lørdag kveld. Foto: Mahmoud Khaled / AP

Nurmagomedov med ny maktdemonstrasjon – forsvarte UFC-tittelen

Russiske Khabib Nurmagomedov (30) forsvarte UFC-tittelen i lettvekt da han avgjorde i tredje runde mot amerikanske Dustin Poirier (30) i Abu Dhabi lørdag kveld.

Nå nettopp







Nurmagomedov kom til kampen med 27 seirer, og null tap. Han har vært rimelig overlegen hele veien, og det ble en ny maktdemonstrasjon i comeback-kampen – nesten et år etter at han knuste Conor McGregor på omtrent samme vis.

30-åringen fra den russiske republikken Dagestan har vanvittige bryteferdigheter, og han kontrollerte den første runden mot Poirier med en relativt tidlig nedtagning etter at de to hadde utvekslet slag i starten.

Tidlig i andre runde fikk Poirer inn noen harde treffere, og Nurmagomedov virket rystet. Men så fikk den knallsterke russeren tatt ned Poirer igjen, og kontrollerte motstanderen på bakken.

Det tappet Poirer voldsomt for krefter. I tredje runde forsøkte Poirier å få inn et giljotin, men Nurmagomedov kom seg ut og tok over føringen igjen. Han knuget kreftene ut av Poirier, og fikk festet en «rear naked choke» som førte til at Poirer måtte «tappe ut» og gi seg etter to minutter og seks sekunder av den tredje runden.

les også Propaganda og barnekamper: President Kadyrovs MMA-imperium

PÅ TRIBUNEN: Tsjetsenias president Ramzan Kadyrov, en omstridt herre, satt ringside i Abu Dhabi og så Khabib Nurmagomedov mot Dustin Poirier. Foto: CHRISTOPHER PIKE / X02428

Lenge borte

Det var i oktober i fjor at Nurmagomedov gikk den mye omtalte tittelkampen mot Conor McGregor. En kamp han vant på «neck crank» i fjerde runde, etter å ha dominert stort mot den irske superstjernen.

les også Suspendert i ni måneder etter skandalekampen mot McGregor

Kampen huskes vel så mye for det som skjedde etterpå, da den tilsynelatende sindige russeren gikk bananas, og angrep en person i teamet til McGregor. Nurmagomedov fikk en bot på 500.000 dollar, og ble utestengt i ni måneder.

Publisert: 07.09.19 kl. 22:50







Mer om