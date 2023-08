VM-DUELL: Håvard Jørgensen (t.v.) jubler etter EM-bronsen i Zagreb i desember. Morten Thoresen (t.h.) avbildet da han brøt i 67-kilosklassen i VM i 2021.

Den betente bryteduellen går bak lukkede dører: − Det er synd!

Tirsdag kjemper bryterne Morten Thoresen (26) og Håvard Jørgensen (24) om hvem som får VM-plassen i 67-kilosklassen. Svært få vil få med seg den intense duellen.

– Vi ønsket å streame dette, men respekterer at det blir ikke noe av, sier generalsekretær i Norges Bryteforbund, Morten Sandnæs, til VG.

Avtalen var at både Thoresen og Jørgensen måtte være enige om at kampene skulle vises. Sandnæs vil ikke kommentere om én, eller begge, sa nei.

Forbannet på ledelsen

I forrige uke kritiserte Thoresen ledelsen i bryteforbundet fordi han og Jørgensen nå må gå tøffe kvalifiseringskamper tett opp mot VM i Beograd i september.

Info Dette er konflikten Morten Thoresen og Håvard Jørgensen kjemper om en plass i 67-kilosklassen i VM i Serbia den 23. september.

Jørgensen tok EM-bronse i 67 kg i april. Da var Thoresen uaktuell grunnet skader og sykdom i oppkjøringen. Thoresen ble europamester i 67 kg i 2020.

Thoresen og Jørgensen må nå bryte mot hverandre i en uttakskamp før VM. Thoresen vil bryte i 67-kilosklassen, som er VM-klassen, men ledelsen mener de ikke skal kutte så mye vekt og at grensen er 69 kg.

67 kg er også OL-vektklasse. Det er færre klasser i OL enn i VM, og bare én utøver fra samme nasjon kan delta i hver vektklasse. Vis mer

24-åringen fra Bodø mener avgjørelsen om hvem som får VM-plassen burde vært tatt for lengst, og er i tillegg kritisk til at de skal kjempe i 67+2 kg.

Hvem som får VM-plassen er ekstra viktig ettersom mesterskapet også er kvalifisering til OL i Paris neste år. Der er det færre vektklasser enn i VM, men 67 kg er en av dem.

Få uker før mesterskapet blir det altså en ren duell om hvem som får delta, noe som er relativt sjeldent i Norge der bredden er langt mindre enn i mange av de store brytenasjonene.

Tre kamper

Thoresen ønsker ikke å kommentere saken mandag, og Jørgensen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

– Det blir kamper med tre norske, nøytrale dommere med internasjonal erfaring. Regler og alt vil være helt i tråd med det utøverne forholder seg til i internasjonale stevner, sier Sandnæs.

Opplegget rundt duellen blir slik:

Kampene arrangeres i Oslo – uten publikum.

Det er innveiing på formiddagen. Vektgrensen er 67+2 kg.

Det er best av tre kamper, og det kan med andre ord være avgjort etter to.

Kampene blir filmet. Blant annet fordi utøverne skal ha mulighet til å ta såkalt «challenge» dersom de er uenig i dommeravgjørelser.

Jørgensen og Thoresen kan ha to personer med seg i hjørnet. I utgangspunktet én trener og én sparringpartner.

Lagkameratene på landslaget får heller ikke være til stede.

Generalsekretær Morten Sandnæs og tre andre fra administrasjonen i forbundet er til stede.

Etter duellen vil forbundet gå ut med hele VM-troppen. Mesterskapet arrangeres i Beograd, Serbia, 16. til 24. september.

– Det er synd at denne kampen ikke vises direkte. Jeg skjønner at det er ekstra belastende for utøverne, men det er et ekstra press jeg mener de bør takle. Det har også med interesse og mediedekning å gjøre, sier tidligere norgesmester Mats Rolfsen til VG.

Medaljekandidater i VM

Han har jobbet som ekspertkommentator i NRK og VGTV ved flere anledninger, og følger sporten tett.

– Dette er en kamp bryte-Norge har ventet på i to år. Begge disse utøverne kan på en god dag kan ta VM-medalje, mener Rolfsen.

Han understreker at han ikke er enig med Thoresen i at det er «en katastrofe» at kampen går i 69 kg og ikke i 67:

– Samtidig skjønner jeg begge sider og Mortens frustrasjon. Jeg håper virkelig ikke dette fører til at én av disse gir seg.