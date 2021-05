STJAL CAPSEN TIL LEGENDEN: Floyd Mayweather likte dårlig at den hvite capsen ble røsket av hodet hans av Youtube-stjernen Jake Paul. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Floyd Mayweather gikk til angrep på Jake Paul: − Jeg skal drepe deg

Bokseikonet Floyd Mayweather (44) likte særdeles dårlig at youtuberen Jake Paul (24) stakk av med hodepryden hans under et medietreff i Miami.

Av Fredrik Tombra

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg stjal capsen hans fordi han stjeler folks penger med sine kjedelige kamper, skriver Paul på Twitter etter å ha yppet seg med Mayweather og fått seg et blått øye av en livvakt.

Mayweather er blant de største stjernene på boksehimmelen. Han gikk 50 kamper som profesjonell bokser og vant samtlige, 27 av dem på knockout. Youtube-stjernen Jake Paul kaller ham en «sint liten gnom» etter opptrinnet, der Mayweather tilsynelatende klikket:

– Jeg skal drepe deg, din jævel, skrek Mayweather i retning Paul.

CAPSLØS: Floyd Mayweather (grønn og oransje treningsdrakt) måtte holdes tilbake da han jaktet Jake Paul. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mayweather skulle egentlig møtt Jake Pauls bror, Logan Paul, til en boksekamp 20. februar. Den ble imidlertid utsatt. Torsdagens møte var en del av opplegget i forkant av kampen som finner sted neste måned.

Logan Pauls statistikk i ringen skremmer neppe Mayweather nevneverdig. Han tapte sin ene kamp mot den britiske youtuberen KSI.

– Han er «fucked», har storebror Jake konkludert om lillebrorens sjanser.

Jake Paul har gått tre kamper som bokser. Senest 17. april slo han den tidligere MMA-stjernen Ben Askren på teknisk knockout.

Jake Paul har over 20 millioner følgere på YouTube og 15,3 millioner følgere på Instagram. Logan Paul har 22,9 millioner følgere på YouTube og 19,2 millioner følgere på Instagram.