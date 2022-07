Hermansson skværet opp etter UFC-krangel: − Angret meg

Jack Hermansson (34) befestet sin posisjonen i toppen av UFC-hierarkiet med seieren mot Chris Curtis (35), men kampen vil nok huskes best for krangelen etterpå. Nå har de to blitt venner igjen.

– Han viste meg langfingrene, og da sa jeg «fuck you, pussy» tilbake. Jeg angret meg rett etterpå, sier Hermansson til VG.

Over 17.000 tilskuere og flere millioner TV-seere ble vitne til at Hermansson i møtet med Curtis var fullstendig overlegen og tok en klar poengseier, selv om to av dommerne på noe merkelig vis mente Curtis var best i den tredje og siste runden.

Men Hermanssons 23. seier på 30 kamper i MMA-buret ble preget av at en meget forbannet Curtis viste fingeren til Hermansson ved to anledninger. Curtis er kjent for å være en meget slagkraftig herre og mente tydeligvis at den svensknorske motstanderen var feig som holdt avstand og prikket inn slag og spark fra distanse.

Møttes på hotellet

Da dommerpoengene ble lest opp viste Curtis fingeren på nytt og nektet å takke for kampen. Men morgenen etter fikk de to skværet opp, og Curtis postet et bilde og en tekst i sosiale medier der det er tydelig god stemning.

«Jeg prøver å være en fin fyr, men jeg har alltid hatt temperament. Nå vet dere det, folkens. Takk for støtten, nå er det tid for å bygge seg opp igjen» skrev Curtis med et bilde der han smilende poserer sammen med Hermansson.

– Han kom bort til meg på hotellet og ba om unnskyldning og så snakket vi litt sammen, forklarer Hermansson som nå ler litt av det hele.

Men 34-åringen legger ikke skjul på at det tok bort en del av gleden over seieren over en motstander som ble klar på kort varsel etter at Darren Till trakk seg på grunn av skade.

– Jeg synes sportsånd er superviktig, men når noen håner deg og det er mye adrenalin så kan man si ting, forklarer Hermansson som er kjent som en meget sympatisk utøver i MMA-miljøet.

FULL KONTROLL: Jack Hermansson treffer med ett av sine mange spark mot Chris Curtis i oppgjøret i London i helgen.

Ny kamp i Stockholm?

– Jeg er fornøyd med at jeg fulgte planen vi la opp og at det ga seier. Men man vil jo alltid at publikum skal kose seg, og siden de buet var jeg først litt skuffet, forklarer Hermansson.

Buingen fra publikum kan da også ha vært mot oppførselen til Curtis, for Hermansson har fått utelukkende positiv respons i etterkant. Nå håper han på ny kamp på det mulige UFC-stevnet i Stockholm senere i år, og han er fortsatt ranket blant de ti beste i mellomvekt.

– Jeg har vondt som f ... flere steder, men det er ingen alvorlige skader. Det tar et par uker, så er jeg helt fin igjen, slår 34-åringen fast.

