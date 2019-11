UBESEIRET: Kai Robin Havnaa (t.v.) går sin 16. proffkamp når Mariano Angel Gudino (t.h.) er motstander lørdag kveld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Havnaa om det store veiskillet: – Var livredd for å tape

For bare en uke siden fryktet Kai Robin Havnaa (30) at han ikke ville få motstander til kveldens stevne i Ekeberghallen. Kamp ville han ha uansett, men mot Mariano Angel Gudino (31) vet han ikke helt hva som venter.

Tidligere denne uken ble det kjent at 32 år gamle Al Sands trakk seg, og argentinske Mariano Angel Gudino blir motstander lørdag kveld.

– Jeg hadde forberedt meg veldig spesifikt på å møte Sands, fordi han gjør mye av det samme tingene. Når du har uforutsigbare motstandere, så er det ikke så mye man kan kartlege og forberede. Men han her hadde et par ting som han alltid gjorde, forklarer Havnaa til VG.

Ni uker før kampen fikk cruiservekteren vite at det var Sands var motstander, men en angivelig pengekrangel med promotor Team Sauerland gjorde at amerikaneren trakk seg.

– Jeg ble mer fortvilet enn jeg noen gang har blitt når motstandere har trukket seg. Jeg gjorde det klart at jeg ville møte «hvem som helst». Jeg ville heller ta en uforutsigbar kamp å tape, enn å ikke gå i ringen. Da begynner man å bli desperat, men jeg mente det fader meg. Det er min 16. kamp, og nå skal jeg ikke safe. Jeg må satse, sier Havnaa.

Han forteller at han fikk velge mellom tre aktuelle motstandere, og gikk for den som virket som den største utfordringen. Gudino (13 seirer, tre tap) har færre kamper enn Sands, men argentineren var i sommer i ringen mot meget solide Lawrence Okolie. Det endte med tap på teknisk knockout i syvende runde, og Okolie klinket til med EM-tittelen i cruiservekt for tre uker siden.

Havnaa er ubeseiret på sine 15 proffkamper, og har vunnet 13 på knockout. Sands, og nå Gudino, er et solid steg opp.

– Det er ikke lett å se noe mønster i hva Gudino gjør. I én kamp løper han rett på motstanderen og slåss gjennom hele kampen. I en annen slår han omtrent ikke på fire runder. Jeg må bare kjøre mitt eget løp her, forklarer Havnaa.

– Og redselen for å tape er altså ikke der lenger?

– Jeg er ikke redd for å tape. Helt ærlig. Jeg er ikke fornøyd, men jeg har gjort veldig mye av det som jeg kunne drømme om. Jeg har bokset foran 10.000 tilskuere, jeg har fylt opp hjemmebanen min og sikret meg en internasjonal tittel. For å komme opp og gjøre nye steg, så må jeg tåle et tap på veien opp. Det er veldig få som ikke gjør det.

– Det å tape kamper er en del av pakken, men hvis vi for eksempel går tilbake til den første kampen hjemme i Arendal – jeg var livredd for å tape, beskriver han.

PENGETRØBBEL: Promotor Nisse Sauerland hentet inn Mariano Angel Gudino (t.h.) som motstander for Kai Robin Havnaa da Al Sands visstnok krevde lang mer penger for å stille. Foto: Ole Berg-Rusten

Det er Katharina Engene Thanderz som går hovedkampen i Ekeberghallen lørdag kveld. Havnaa og Gudino er nest siste kamp. Alexander Hagen, Bernard Angelo Torres, Kevin Melhus og Kent Erik Bådstad skal også bokse på stevnet der de fire siste kampene sendes på Viasat 4. Hele stevnet sendes på Viaplay.

Publisert: 16.11.19 kl. 13:39

