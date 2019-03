NÆRMER SEG KAMP: Emil Weber Meek avbildet etter UFC-debuten i Toronto i 2016. Foto: Mattis Sandblad

Meek høyaktuell for comeback på Stockholm-stevnet

Emil Weber Meek (30) håper snart å være klar for «skjebnekampen» som venter ham i UFC, men det er mulig at UFC-stevnet i Stockholm 1. juni kommer litt for tidlig for den norske MMA-stjernen.

– Vi er i dialog med UFC-ledelsen om en kamp så fort som mulig. Emil, jeg og alle norske MMA-fans håper han rekker stevnet 1. juni, men vi må avvente litt før det blir avgjort, sier Meeks manager Per Meland til VG.

Det er litt over to måneder til det braker løs i «Globen» i Stockholm. Alexander Gustafsson skal møte amerikanske Anthony Smith i hovedkampen. Begge har nylig tapt lett tungvekt-tittelkamper mot den kontroversielle superstjernen Jon Jones.

Foreløpig er det ikke offentliggjort så mange kamper, men finske Makwan Amirkhani skal møte Chris Fishgold og Meland bekrefter altså at Meek er sterkt ønsket.

Han måtte melde forfall til UFC i Stockholm i mai 2017. Da var det en lyskestrekk som ødela for Meek.

30-åringen har tapt sine to siste kamper i UFC, og særlig nederlaget mot Bartosz Fabinski i Hamburg i juli i fjor var tungt for nordmannen. Flere måneder etterpå avslørte han at en bruddskade i skulderen gjorde at han måtte fullføre den kampen med store smerter.

Møtet med Usman var også en tøff opplevelse for Meek, men «The Nigerian Nightmare» har i ettertid blitt mester i weltervektklassen og holder med andre ord svært høyt nivå.

– Dette setter Usman Meek kampen i et nytt lys og kan gi Emil nyttig momentum, om han vinner sin neste kamp overbevisende, sier Meland.

Meek har siden siste kamp tatt seg god tid for å komme i best mulig form til det som virkelig kan bli et skjebneoppgjør. Med et nytt tap kan det bli veldig vanskelig å få ny kontrakt med MMA-giganten.

Det er snart to og et halvt år siden Meek vant UFC-debuten sin mot Jordan Mein i Toronto, og i mai er det tre år siden den oppsiktsvekkende seieren mot Rousimar Palhares.

PS! Førstkommende helg skal svensk-norske Jack Hermansson i aksjon på UFC-stevnet i Philadelphia, Pennsylvania. Han møter David Branch, som er rangert som nummer 11 i mellomvekt – oppgjøret er såkalt «co-main event».

