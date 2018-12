HYLLER HEGERBERG: Cecilia Brækhus snakket engasjert om gullballen-vinner Ada Hegerberg da hun møtte VG på hotellet i Santa Monica. Foto: Lech Klaudia

Brækhus om Hegerberg-episoden: – Noe vi må takle hver dag

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (37) fryder seg over måten Ada Hegerberg (23) taklet den pinlige gullballen-øyeblikket på, og håper det setter søkelyset på det hun mener mange kvinnelige idrettsutøvere blir utsatt for.

– Jeg synes det var utrolig kjipt at det skjedde, fordi Ada skulle hatt det øyeblikket som noe utelukkende positivt. Men dette er virkeligheten og realiteten for de fleste kvinnelige idrettsutøverne, selv i dag, sier Brækhus til VG.

Hun sitter i lobbyen på DoubleTree hotell i Santa Monica, og skal egentlig snakke med VG om helgens boksekamp mot polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes.

Det er mer enn hennes egen kamp som opptar henne, for Brækhus har mye på hjertet når det gjelder holdningene mange kvinnelige idrettsutøvere møter.

Da DJ Martin Solveig spurte gullballen-vinner Hegerberg om hun kunne «twerke» midt i utdelingen, fikk Brækhus bare bekreftet det hun selv har opplevd mange ganger som utøver i en mannsdominert idrettsgren som boksing.

– Jeg tror, og håper, dette åpnet mange øyne over hele verden. Dette er noe vi må takle hver eneste dag, sier Brækhus og slår ut med armene før hun fortsetter:

– Tenk om jeg skulle hørt på folk som har sagt alt jeg ikke kan gjøre som jente ... Jeg hadde aldri vært her i dag, og forberedt meg til et stevne i Los Angeles der jeg går hovedkampen.

– Det beste er å rydde de usikre mannfolkene av veien, og heller satse på menn med selvtillit og baller som har mot til å støtte deg opp og hjelpe. Jeg koser meg her, så kan andre bare være furtne og si hva de synes er negativt om kvinneboksing, sier Brækhus.

– Taklet det fantastisk

Hun har de siste årene vært regnet som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, og står uten tap på sine 34 proffkamper.

Hegerberg ble altså kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller , og Brækhus er imponert over måten idrettskollegaen taklet «spøken» på.

– Ada taklet det helt fantastisk, og kunne ikke gjort det bedre. Det var eksemplarisk, og jeg tror ikke kvinnene vi kunne fått en bedre representant. Jeg aner ikke hvordan jeg selv hadde taklet det, sier Brækhus som nylig har vært med på kampanjen «forhistoriske holdninger»:

Therese Johaug, som onsdag var på presentasjonen for para-VM for skiidretter i 2021, lot seg også imponere av Hegerberg.

- Jeg synes det var tøft av Ada og stå der og bare feie det helt bort. Det er respektløst det han gjør og det er ikke greit i en slik utdeling av en så stor pris, sier Johaug, som sier hun ikke selv har opplevd lignende episoder.



Marit Bjørgen har bare fått med seg overskriftene i media etter gullballen-utdelingen, men er klar på at den typen «spøker» er unødvendige.

Hun påpeker at hennes opplevelse av langrenn har vært et det har vært en likestilt idrett,

- Jeg har aldri opplevd noe negativt selv som idrettsutøver. Men når det er første gang den prisen tildeles en kvinnelig utøver, og så skjer det her, så er det dumt. Det viser at vi har en liten vei å gå, sier Bjørgen.