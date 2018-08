BLIR TILSKUER: Cecilia Brækhus nøyer seg med tilskuerplass når Gennady Golovkin skal gå storkamp i Las Vegas. Her fra en pressekonferanse i Los Angeles i april. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus avlyser Las Vegas-kamp

Cecilia Brækhus (36) har bestemt seg for at det ikke blir kamp på henne på storstevnet i Las Vegas 15. september. Nå satser hun på kamp i New York senere i høst.

– Jeg tviler ikke på at vi hadde fått puslespillet på plass til 15. september, men jeg satte en grense nå. Det har vært et krevende år med to kamper på hver sin side av kloden i løpet av tre måneder, sier Brækhus til VG.

Hun snakker om møtet med Kali Reis i Los Angeles i mai , og den solide poengseieren mot Inna Sagajdakovskaja i Moskva i juli.

Planen har lenge vært at Brækhus skulle være en del av forhåndskampene til gigantmøtet mellom Gennady Golovkin og Saul Alvarez (kjent som «El Canelo») i Las Vegas om en snau måned.

Det er en av årets aller største kamper, og kunne vært et godt utstillingsvindu for Brækhus som ønsker å eksponere seg enda mer i USA.

Polskamerikanske Aleksandra Magdziak Lopes var etter det VG kjenner lenge et aktuelt navn som motstander i T-Mobile Arena, og hun står også oppført som motstander i databasen boxrec . Også amerikanske Layla McCarter har vært på blokken, men Team Brækhus hevder hun krever for mye penger.

– McCarter kan skylde seg selv, for hun priser seg helt ut. Nå var det snakk om å ta en kamp mot en «mandatory» (førsteutfordrer, red.anm.), men vi må kanskje søke om utsettelse på det, forklarer Brækhus.

Mulighet for superkamp i New York

Brækhus har 34 seirer av like mange mulige i karrieren, og hun har alle de fire store VM-titlene i weltervekt (IBF, WBC, WBO, WBA - i tillegg til litt mindre prestisjetunge IBO). Slik det ser ut nå blir titlene forsvart senere i høst.

– Jeg har en liten klump i magen fordi jeg trekker meg. Men vi ble ikke ferdigforhandlet i helgen, og det var smertegrensen. Nå blir det litt ferie, og så reiser jeg til kampen mellom Golovkin og «El Canelo» for å promotere neste steg som blir et show i New York i november eller desember, sier Brækhus.

Da kan hun få oppfylt drømmen om å bokse i Madison Square Garden, og en aktuell motstander er Amanda Serrano. Den puertorikanske bokseren, som har base i New York, skal 8. september bokse tittelkamp i super lettvekt i Barclays CEnter i Brooklyn. Dersom hun vinner den, så er 29-åringen verdensmester i seks forskjellige vektklasser.

– Hvis Amanda Serrano vinner den kampen, så vil hun bli lagt godt merke til. En kamp mot henne hadde blitt stort, men da må vi ha flere bord for å få plass til alle beltene. Det ville blitt en superkamp mellom to mestere, sier Brækhus til VG.

Serrano har en solid recordliste med 34 seirer (hele 26 på knockout), én uavgjort og ett tap. Hennes eneste tap kom på poeng mot Frida Wallberg i Linköping i 2012.

PS ! Serrano har tatt VM-belter i super bantamvekt, bantamvekt, fjærvekt, super fjærvekt og lettvekt. Tittelkampen mot Yamila Esther Reynoso i september er om WBOs super lettvekt-belte.