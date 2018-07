KAMP: Cecilia Brækhus til innveiing før tittelkampen mot russiske Inna Sagajdakovskaja. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Brækhus-innveiing i Moskva: Enormt sikkerhetsopplegg

Publisert: 20.07.18 15:12 Oppdatert: 20.07.18 15:35

KAMPSPORT 2018-07-20T13:35:57Z

MOSKVA (VG) Det var et voldsomt sikkerhetsoppbud da Cecilia Brækhus (36) fredag ble innveid til møtet med Inna Sagajdakovskaja (33) i Moskva.

Tittelkampen mellom russeren Murat Gassiev og ukraineren Oleksandr Usyk er hovedattraksjonen i stevnet - og det er trolig hensynet til ukrainerens sikkerhet som gjorde at det var en så voldsomt sikkerhetsopplegg med både politi og innleide vakter.

Blant annet gjennomsøkte bombehunder området på Pusjkin-plassen før bokserne kom ut til veiing.

Russlands annektering av Krim og krigen i Øst-Ukraina er bakteppet som gjør at cruiservekt-møtet mellom Gassiev og Usyk blir spesielt.

Innveiingen skjedde samme sted som den russiske opposisjonen ofte møtes når de skal demonstrere mot Vladimir Putin. Det er derfor et område der russisk politi har god erfaring i å jobbe. De har nylig gjennomført et stort sikkerhetsopplegg rundt fotball-VM - uten at det skjedde noe alvorlig der.

På grunn av den betente politiske situasjonen velger Vladimir Klitsjko trolig å bli hjemme i Ukraina.

– Vi må bare respektere det. Sportslig sett kan man ikke ignorere Russland. Jeg er her for å gjøre en jobb. Jeg har diskutert det med Vladimir, og han ser den, sier Cecilia Brækhus til VG.

Det er bare to og en halv måned siden Brækhus tok California med storm da hun slo Kali Reis i en dramatisk kamp.

Nå setter hun alle sine mesterbelter på spill i lørdagens kamp i Olympiskij-hallen i i Moskva. Den norske kvinnen er klar favoritt.

Cecilia Brækhus er ubeseiret på 33 kamper i sin proffkarriere. Russeren har bare syv proffkamper, men samtlige har endt med seier, tre av dem på knockout.

– Jeg har i utgangspunktet mer erfaring fra store stevner, og det er et pluss for meg. Men hun har hjemmepublikum med seg, så det er hennes pluss. Så får vi se hvordan det slår ut i ringen, sier Cecilia Brækhus beskjedent.

Hun måtte i forrige kamp, mot Reis, ta telling for aller første gang i sin karriere. Dramatikken kom i syvende runde da Reis traff med en knallhard høyrekrok. Brækhus knakk i knærne, og rygget. Dommeren ga henne telling.

– Det betyr ingenting nå. Men det er viktig å komme i ringen igjen så snart som mulig, sier Brækhus til VG.