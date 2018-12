«SUPERFIGHT»: Cecilia Brækhus har alle VM-beltene i weltervekt, mens Claressa Shields mangler ett av de fire store i mellomvekt. Dette bildet er fra pressekonferansen før helgens kamper. Foto: Klaudia Lech

Legenden Roy Jones Jr. vil se Brækhus mot Shields

2018-12-10

LOS ANGELES (VG) Etter å ha kommentert kampene til Cecilia Brækhus (37) og Claressa Shields (23) i helgen, er ikke bokselegenden Roy Jones Jr. i tvil om at de to må møtes.

10.12.18

– Jeg ville elsket hvis den kampen ble noe av, og den kampen må bli noe av, sa Jones til VG på vei ut fra StubHub Center søndag morgen, norsk tid.

Han var ekspertkommentator på HBOs aller siste boksesending, og hadde en emosjonell aften sammen med sine kolleger i den amerikanske storkanalen.

Jones er et stort navn i boksehistorien, og har gjort noe så sjeldent som å ta VM-titler i fem vektklasser – fra mellomvekt til tungvekt. Han sikret seg også sølv i OL i Seoul i 1988, og gikk sin siste proffkamp så sent som i februar i år.

49-åringen kommenterte først Shields, som var nær ved å knocke ut belgiske Femke Hermans i mellomvektsoppgjøret.

Deretter satt han ringside og guidet TV-seerne gjennom Brækhus sin 35. proffseier av like mange mulige da Aleksandra Lopes tapte soleklart på poeng.

– Jeg håper Brækhus og Shields møtes i løpet av kort tid, og jeg tror det er flere enn meg som vil se den. Brækhus som teknikeren, og Shields som den unge «brawleren» – det er et fantastisk utgangspunkt for en god kamp. Det vil være helt åpent hvem som vinner, mener Jones.

Brækhus uttalte søndag til VG at det bare er noen få, store, kamper som kan få henne opp i ringen igjen. Men et møte med Shields står på listen – dersom det lar seg gjøre.

De to andre motstanderne som kan få Brækhus i aksjon igjen er for øyeblikket Katie Taylor og MMA-stjernen Cris Cyborg .

Shields: – Jeg møter hvem som helst

Shields har gjennom hele uken vært klar på at hun gjerne går ned fra mellomvekt til super weltervekt for å møte Brækhus på «halvveien». Men først skal hun møte tyske Christina Hammer på vårparten, i håp om å sikre seg det fjerde store VM-beltet i mellomvekt.

– Først skal jeg knuse Hammer, og så er jeg klar for en kamp mot Cecilia, sa Shields til VG etter seieren mot Martens.

– Hva synes du om kampen hennes mot Lopes?

– Hmmm. Cecilia er Cecilia – hun bokser smart og strategisk. Jeg har aldri sett at hun har vært «superflashy», men hun er solid. Jeg er ganske sikker på at jeg er en bedre bokser, for jeg er hurtigere og har mer kraft.

– Roy Jones sier han vil se deg mot Brækhus?

– Sa han det? Vel, jeg går kamp mot hvem som helst. Men jeg går ikke en lavere vektklasse enn 154 (super weltervekt), men først skal jeg «smoke» Hammer i 160, sa Shields og gliste bredt.