– Jeg har kanskje ikke like store muskler som Brækhus. Men jeg slår veldig hardt.

MOSKVA (VG) Inna Sagajdakovskaja (33) sier at hun vil slå Cecilia Brækhus (36) på knockout. Men hun har minimal erfaring som proffbokser sammenlignet med «The First Lady».

Brækhus er ubeseiret på 33 kamper i sin proffkarriere. Russeren har bare syv proffkamper, men samtlige har endt med seier, tre av dem på knockout. Forskjellen er enorm: Mens den norske tittelinnehaveren har 254 runder bak seg, har russeren bare 34.

– Men det betyr ingenting, jeg kjenner Brækhus’ svake sider. Jeg skal vinne på knockout, smiler Sagajdakovskaja når VG møter henne i det nye businessområdet i Moskva sentrum.

Lørdag setter Cecilia Brækhus alle sine fem verdensmesterbelter i weltervekt på spill i møtet med russeren - på bortebane her i den russiske hovedstaden.

– Jeg har kanskje ikke like store muskler som Cecilia, men jeg slår veldig hardt. Det har jeg fra barndommen, fortsetter 33-åringen, som kommer fra Irkutsk-området i Sibir.

– Jeg kommer ikke til å kysse Cecilia - som Mikaela Laurén gjorde med henne, beroliger Sagajdakovskaja, fortsatt like smilende.

Tittelmøtet er en del av finalen i World Boxing Super Series, og hele stevnet vises gratis på Viasat 4 lørdag kveld. For første gang siden Cecilia Brækhus slo knockout på franske Anne Sophie Mathis foran et utsolgt Oslo Spektrum i oktober 2016, vil en tittelkamp med «The First Lady» vises gratis for nordmenn.

– Jeg bokset ikke min første kamp før i 2006, forteller hennes russiske motstander.

– Men jeg har 150 amatørkamper, og nå syv som proff. Og med min nye trener har jeg funnet Brækhus’ svake sider.

– Hvilke er det?

– Det vil jeg ikke si!

Sagajdovskaja mener altså at hun skal vinne på knockout. Når VG spør om det er hennes eneste sjanse til å vinne, kommer smilet tilbake:

– Neida, men det er det jeg håper på. Men det er selvfølgelig også mulig å vinne etter full tid. Dette er min store sjanse. Jeg har pint ned en god del i vekt, men det går bra.

Inna Sagajdakovskaja har altså bokset i bare drøyt ti år. Hun ville først bli langrennsløper, så var det volleyball. Hun prøvde seg også på tennis og svømming. Og friidrett. I sitt fjerde år som student endte hun opp med boksing. Da hadde Cecilia Brækhus allerede en lang amatørkarriere bak seg - og klar for profflivet.

Det er snart 13 år siden Cecilia Brækhus (36) sist tapte en boksekamp. Lørdag entrer hun ringen i Moskva igjen, samme sted hun tapte VM-finalen i 2005 .

Det er bare to og en halv måned siden Brækhus slo amerikanske Kali Reis på StubHub Center i California.

Sagajdakovskaja kommer fra Irkutsk fylke i Sibir og har tilnavnet «Isdronningen».

– Det blir mye skitrening på vinteren. Men min nye trener Andrej Ivantsjuk bor her i Moskva, så derfor er jeg mye her nå. Det var kanskje litt spesielt å bytte trener bare halvannen måned før denne kampen, men jeg angrer ikke på det.

– Jeg har veldig lyst til å vinne. Kanskje blir det meg.