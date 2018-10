ENDELIG KAMP: Kenneth Bergh, her avbildet i 2016, har sikret seg en stor kamp i Los Angeles om en drøy måned. Foto: Bjørn S. Delebekk

MMA-Bergh bekrefter storkamp på legendestevne: – Sykt morsomt!

KAMPSPORT 2018-10-17T06:58:14Z

Kenneth Bergh (29) skal gå «co-main event» i Los Angeles i november når MMA-legendene Chuck Liddell (48) og Tito Ortiz (43) møtes i hovedkampen. Det er bokselegenden Oscar De La Hoya (45) som arrangerer stevnet.

Tirsdag kveld ble de siste detaljene avklart, og Bergh kan nå for alvor starte forberedelsene til kampen som går om en drøy måned.

– Dette er sykt moro! Vi har jobbet med det en stund, og det var så deilig da vi fikk landet dette, sier Bergh til VG.

Han har lenge vært pekt ut som en av de aller mest spennende MMA-utøverne i Norge, men 29-åringen har av ulike grunner gått få kamper de siste årene.

Han står med seks seirer og null tap, og var sist i aksjon i fjor sommer da han knuste Norman Paraisy i Cage Warriors.

– Det har vært frustrerende å ikke få kamper, men det har foregått mye i kulissene. Jeg har takket ja til sikkert 20 motstandere bare i år, men så har det kokt bort. Jeg skiftet manager i mai, og nå skjer det endelig ting, sier Bergh.

Det er Per Meland, mannen som også jobber for Emil Weber Meek, som nå hjelper Bergh. Han har sørget for at Bergh endelig skal i aksjon igjen 24. november, i Inglewood, Los Angeles.

Lett tungvekteren møter meksikanske Jorge Gonzalez som står med seks strake seirer. Totalt har han vunnet 14 av sine 18 proffkamper, og alle kampene har blitt avsluttet i første runde.

– Han er supersolid, og en veldig fysisk fighter. Jeg har studert ham en del, men det er ikke så veldig mye som er tilgjengelig. Vi skal legge en god kampplan, sier Bergh.

Godt betalt

Det er Golden Boy Promotions som arrangerer stevnet. Mannen bak det hele er en av tidenes største boksere, Oscar De La Hoya.

– Vi har bundet oss bare til denne ene kampen, for det er klart at en seier her kan bety at det er UFC neste. De har allerede vært på banen, og jeg er aktuell der. Samtidig så ser vi at MMA-markedet endres litt, og jeg har et veldig åpent syn på veien videre. Jeg vil ikke trygle meg inn i UFC, sier Bergh.

– Hva betyr denne kampen økonomisk?

– Jeg bryr meg egentlig ikke om penger, men det er fint å få en kompensasjon når man legger så mye i dette. Du kan legge på noen nuller i forhold til det å gå i Cage Warriors.



For stevnet er spådd å bli en gullgruve ettersom to superstjerner skal i aksjon. Det børstes støv av gammel rivalisering mellom Liddell og Ortiz – to av MMA-sportens største stjerner, og begge er med på listen over sportens viktigste profiler som ble publisert i VG i 2017.

Liddell vant på knockout mot Ortiz i 2004 og 2006. Det siste oppgjøret var tittelkamp i UFC. Siden da har Liddell tapt fem av sine seks siste kamper – den aller siste i 2010. Han er nå blitt 48 år gammel, og møter den fem år yngre Ortiz som har holdt seg mer aktiv de siste årene.

Ortiz vant sin siste kamp i januar 2017, mot Chael Sonnen.

Skal trene med svensk stjerne

– Man kan si hva man vil om alderen deres, men det er helt rått at jeg får plasseringen på «co. main event» på et «pay-per-view»-stevne i Los Angeles med disse gutta. Det er faktisk helt magisk, for det er to av de største legendene i MMA-sporten og mange vil se denne kampen uansett, sier Bergh og legger til:

– Jeg husker godt at jeg så på Liddell da jeg var liten gutt og drev med thaiboksing, så dette er stort.

Bergh reiser nå til Sverige og Allstars Gym i Stockholm, for å trene med blant andre Alexander Gustafsson. Svensken har fått tittelkamp i UFCs lett tungvekt-klasse mot superstjernen Jon Jones, og Bergh har trent med Gustafsson flere ganger tidligere.

Jones og Gustafsson møtes i Las Vegas 29. desember.

– Det er veldig gøy at han har fått den kampen, og det viser jo hvor nivået ligger. Jeg vet at jeg har potensial til å bli topp ti i verden i lett tungvekt, og det er det jeg sikter mot, slår Bergh fast.