ÅPNINGSTAP: Grace Bullen (t.h.) ledet stort, men tapte på fall mot Linda Morais fra Canada.

Bullen ute av VM – angrer ikke på taktikken

JORDAL AMFI (VG) Grace Bullen (24) hadde god kontroll på regjerende verdenesmester Linda Morais (28) fra Canada, men tapte på fall. Håpet om rekvalifisering er også ute.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg angrer ikke på at jeg fortsatte å bryte offensivt. Det er den typen bryter jeg er, men det er klart det er ting jeg kan gjøre lurere, men jeg ønsker aktive kamper, sier Bullen til VG.

VM er over for Fredrikstad-bryteren omtrent før det har begynt. Kong Harald var blant tilskuerne i Jordal Amfi da Morais tok seiere på fall 49 sekunder før slutt. På det tidspunktet ledet Bullen 10–9.

En svært skuffet Bullen orket ikke å snakke med pressen rett etter det sure tapet, men trener Gheorghe Costin kommer med følgende beskrivelse til VG:

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Grace får en smell i hodet, tar en timeout og etter det er det kaos. Det var en kalddusj, sier trener Gheorghe Costin til VG.

Håpet umiddelbart var at Morais, som forsvarte VM-gullet sitt fra 2019 i 59-kilosklassen, kom seg helt til finalen. Da kunne Bullen nå bronsefinale via såkalt rekvalifisering, men så tapte Morais 4–8 for indiske Sarita Sarita i åttedelsfinalen.

– Optimist

En stund etter tapet kommer Bullen ruslende ut i pressesonen igjen, og 24-åringen beklager at hun ikke orket å prate umiddelbart. Hun har hatt forventingspress i forkant av VM på hjemmebane, og er regnet som det største norske medaljehåpet.

– Jeg er ikke sint. Med årene har jeg lært at jeg ikke må bli sint selv om jeg taper, sa Bullen til NRK.

– Morais er utrolig god, men det er en tøff vektklasse. Jeg er optimist, sa Bullen til VG før det ble klart at rekvalifiseringsmuligheten var kjørt.

TAPTE PÅ FALL: Grace Bullen måtte gi tapt mot Linda Morais fra Canada 49 sekunder før slutt.

les også Bryteprofilen VM-vraket etter alvorlig diagnose: – Ble forbannet

Bullens VM-tap hadde flere likhetstrekk med en avgjørende OL-kvalifiseringskampen Bullen tapte på fall 32 sekunder før slutt i mai. VM skulle være den etterlengtede oppturen, men Morais ble for sterk.

Bullen ledet 10–3 halvveis, men hadde da hatt sekundene på sin side før pause og ble reddet av klokken da hun nesten røk på en fallseier.

– Jeg reddes av klokken der, men vet at det er lurt å stå i den posisjonen tiden ut, sa Bullen.

Andre omgang ble kaotisk, og Bullen tok ikke et eneste poeng, men ledet fortsatt 10–9 ta hun tapte på fall.

– Jeg fikk en smell i hodet og var litt svimmel. Det preget meg jo i kampen, men timeouten hjalp meg, beskriver Bullen.

VERDENSMESTER: Ine Barlie følger Oslo-VM på nært hold. Hun har to VM-gull i bryting fra 1987 og 1992.

– Overrasket

Tidligere verdensmester Ine Barlie var blant dem som så Bullens kamp «ringside».

– Hun bør styre andre omgangen og ikke være så ivrig på å angripe. Jeg er litt overrasket, for Grace er egentlig rutinert. Grace er fantastisk god og har nivået inne selv om dette var en veldig god motstander, sier Barlie til VG.

– Det er leit, for Grace har alle fortutsetninger. At det skjer mye av det samme som i OL-kvalifiseringen er overraskende, sier Barlie som skal dele ut medaljene under seremonien i morgen.

Uaktuelt å trappe ned

– Jeg håper at Grace vet at hun er helt i toppen, og at dette gir henne motivasjon til å fortsette. Det er OL om tre år, og hun legger ned så mye jobb i dette, sier Barlie.

Bullen selv understreker at hun har flere år igjen på brytematta til tross for VM-smellen.

– Det er mye som skal til for at jeg skal si at «nok er nok». Bryting er fantastisk i seg selv. Trening, reising, det å møte nye folk. Det utvikler meg som person. Uansett tap eller seier så motiverer det meg. Jeg kommer til å fortsette en god stund til, lover Bullen.