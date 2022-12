MEDALJEKANDIDAT I OL: Grace Bullen, her i aksjon i VM-finalen i september, er en opplagt medaljekandidat til Paris-OL i 2024.

Bullen og bryteforbundet enige etter langvarig konflikt

Bryteprofilen Grace Bullen (25) og Norges Bryteforbundet kommet frem til en avtale om opplegget frem mot Paris-OL i 2024.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet til en enighet. At vi nå kan legge all energien på trening for å prestere best mulig på stevner er alt jeg ønsker å gjøre. Det får jeg muligheten til nå og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Bullen i en pressemelding.

Planen frem mot OL er at Billen skal få støtte fra forbundet til å bruke siden personlige trener. Olympiatoppen, sponsor Thon Hotels og verdiprosjektet Like Muligheter er også med i spleiselaget.

Bullen er for øyeblikket den eneste norske kvinnebryteren som hevder seg på seniornivå, men det er flere unge talenter på kvinnesiden.

Juniorlandslaget skal få nytte av flere samlinger med Bullen og hennes trener.

FORNØYD: Grace Bullen avbildet etter EM-gullet i Roma i 2020. Nå har hun og bryteforbundet lagt planen frem mot Paris-OL.

– Bryteforbundet ønsker i fremtiden å ha et sentralisert landslag også på kvinnesiden. I øyeblikket er dette ikke praktisk mulig, og derfor har bryteforbundet jobbet for en todelt løsning som skal gi Grace best mulig grunnlag for å hevde seg i verdenstoppen, samtidig som juniorutøverne og andre seniorutøvere også skal få et best mulig sportslig tilbud, sier Morten Sandnæs, generalsekretær i Norges Bryteforbund.

Bryteforbundet har hatt noen hektiske måneder, og for øyeblikket står herrebryterne uten landslagstrenere. I november ble det klart at Fritz Aanes og Stig-André Berge ikke fortsetter.

Hardt ut etter VM-sølv

I september tok Bullen VM-sølv i 59-kilosklassen i Beograd, men oppkjøringen til mesterskapet hadde hun stort sett gjort på egen hånd i Georgia.

I etterkant begynte ryktene å gå om at hun skulle bryte for Georgia, men det avviste Bullen overfor VG:

– Selv om situasjonen har vært som den har med landslaget og jeg har brutt med forbundets opplegg, så betyr det å konkurrere for Norge mye mer enn kranglene jeg har hatt med forbundet, sa hun etter sølvet.

Bullen har ikke vært fornøyd med opplegget bryteforbundet har hatt for de norske kvinnebryterne. Fariborz Besarati ble ansatt som landslagstrener, men sa opp jobben før han hadde fått begynt.

Det skjedde noen måneder etter at Bullen hadde gått hardt ut mot eget forbund:

– Jeg sitter inne med mye sinne. Det er mye som foregår med tanke på likestilling og mulighetene vi får som kvinne på landslaget, sa Bullen til NRK i oktober 2021.

Nå er partene altså kommet til en enighet om veien videre.

– Dette er en modell som vil gi Grace forutsetninger for å prestere i verdenstoppen, samtidig som vi ivaretar og utvikler et godt sportslig tilbud for de andre senior – og juniorbryterne på landslaget, sier Erik Rønstad, sportssjef i Norges Bryteforbund i pressemeldingen.