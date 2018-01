FRA ØVERSTE HYLLE: Ronaldo Souza avbildet før kampen mot Tim Boetsch før kampen på UFC 208 i februar i fjor. I natt skal den herlige teknikeren i aksjon igjen. Foto: Anthony Geathers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC-analyse: Klart for kampsport på kunstnernivå

Publisert: 27.01.18 16:57

KAMPSPORT 2018-01-27T15:57:39Z

Ronaldo «Jacare» Souza (38) og Derek Brunson (34) kriger om topplasseringene i UFCs mellomvektdivisjon, og har begge et tap mot mesteren Robert Whittaker (27). Nattens møte kan bli «vakkert».

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Folk ser på MMA av tre grunner. Den første gruppa av folk ser på MMA for dramaet. Den andre tiltrekkes av voldsomheten. Den tredje gruppa tiltrekkes av teknikk og ferdigheter.

Se UFC-stevnet direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 02.00.

Ordene tilhører ikke meg, men John Danaher. Han er en av kampsportverdenens mest respekterte grappling-trenere og var nylig gjest på den populære podcasten til UFC-kommentator Joe Rogan.

Danaher var i utgangspunktet filosof før han ble oppslukt av brasiliansk jiu jitsu og kampsport. Filosofenes fordel, fikk jeg høre i løpet av min egen studietid, er en spesiell evne til å klassifisere.

MMA-studio : Ukentlig TV-program med hovedfokus på UFC og norske fightere

Tiltrekningen

Jeg tror Danahers klassifisering av MMA-fans, og i den forlengelse, av MMA-utøvere er grunnleggende rett. Jeg tror at dersom en kamp skal være verdt å se, så må den ha en eller annen kobling til en av disse tre tiltrekningskreftene.

Samtidig er det jo ikke slik at min interesse og fascinasjon for MMA alltid styres av den samme tiltrekningskilden. Jeg trekkes vekselvis sterkest av dramaet, voldsomheten eller spektakulær teknikk. Det avhenger også av utøverne. Jeg ser de ulike aspektene i ulike folk. Fightere med selvinnsikt spiller aktivt på det. Fightere som ikke finner seg selv i noen av de tre tiltrekningskreftene er svært lette å glemme.

Hør episode 157 av den populære podcasten MMA-revyen - Andreas og Sverre snakker tungvekt

De ulike tiltrekningene ved kamper og utøvere kan uttrykkes med erketyper. Ved lovnaden om den ustoppelige kraften som møter det immobile objektet, som for eksempel Stipe Miocic mot Francis Ngannou, er en stor del av tiltrekningen kampens voldsomme krefter.

Når jeg ser Nick Diaz mot Georges St. Pierre så venter jeg faktisk i spenning på om de klemmer etter kampen.

Når jeg ser Ronaldo «Jacare» Souza, så ser jeg kampsportteknikk utført så perfekt at det er som ekte kunstverk å regne.

Ferdighetene

«Jacare» er en av de første navnene vi kommer på når vi snakker om ferdighet og teknikk i MMA. Han dukker kanskje ikke opp på toppen av ferdighetsradaren hva gjelder slag- og sparkteknikker, men det er ikke så farlig når han er anerkjent som en av de aller beste i UFC, for ikke å snakke om verden, i brasiliansk jiu jitsu og submission-wrestling.

Når Jacare tar ned motstanderne sine, er det bare et spørsmål om tid. Det er klassisk BJJ på sitt beste. Jacare scorer en nedtakning, avanserer til en kontrollposisjon og setter inn en avgjørende submission.

Få motstandere har motstått Jacares angrep på mattene eller i oktagonet. Bedre menn enn Derek Brunson, nattens motstander, har prøvd.

Dagens mellomvektmester i UFC, Robert Whittaker, ristet nedtakningsforsøkene opp mot buret av seg og plukket Jacare fra hverandre sakte men sikkert. Brunson vil sannsynligvis ikke kunne gå helt samme rute, men Brunson har sine egne kort i ermet.

Voldsomheten

Brunson tekkes også et av de tre aspektene av MMA. Det er ikke vanskelig å se Brunsons tiltrekning dersom du leser av kamphistorikken hans. Vi avkorter gjennomlesningen til de siste åtte kampene i UFC for å gjøre poenget skarpere.

Av de siste åtte kampene hans har han vunnet seks av dem på knockout i første runde. Ikke bare i første runde, forresten. Tidlig i første runde. Det var seks av åtte. Den åttende gikk til dommerne og var mot Anderson Silva. Ganske kjedelig, men den sjuende, den var helt spesielt minneverdig.

Brunson møtte også Whittaker. Brunson fyrte på hver eneste muskel i tre minutter i en av de mest intense førsterundene av en kamp jeg noen gang har sett. Seks motstandere før Whittaker hadde vært ferdig, men ikke Whittaker. Hvordan han holdt seg oppe må MMA-gudene vite. Brunson og Whittaker hadde en helt utrolig voldsom kamp, og Brunson var vanligvis hammeren, men nå var han spikeren. Men det var Derek Brunson som gjorde kampen voldsom. Whittaker foretrekker å ta seg tid.

Mellomvektsmatchups

Jacare mot Brunson er en god matching i mellomvektdivisjonen. Begge har tapt til mesteren Whittaker, men ikke mange andre. Mellomvektdivisjonen er i slaget for tiden. Folk ser på MMA av tre grunner. For å gjøre det klart, for det var kanskje ikke klart nok i starten, så er alle tre tiltrekningene like ok. Vi er ikke så snobbete på det, at vi skal forhøye ferdigheter og teknikk over

de to andre.

I mellommvektdivisjonens topp 15 finner vi utøvere med enorm tiltrekningskraft. For det meste er det utøvere med "ferdighet og teknikk"-tiltrekningen (selv om det er greit med drama å spore her og der). Men det er også noen som bærer med seg lovnaden om noe spektakulært voldsomt hver gang de går inn i oktagonet.

Jacare og Brunson er slike utøvere. Det er to til som skiller seg ut i denne sammenhengen, og det er Yoel Romero og Luke Rockhold. De møtes om to uker for å konkurrere om den midlertidige tittelen, ettersom Robert Whittaker er ute med skade.

Se UFC-stevnet direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 02.00.