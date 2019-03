Havnaa-seier kan gi storkamp mot dansk knockout-profil

Med seier mot Rad Rashid (39) i Arendal lørdag kveld, kan den danske knockoutmaskinen Micki Nielsen (26) bli neste hinder for Kai Robin Havnaa (30).

Publisert: 02.03.19 14:31







Her er lørdagens oddstips!

– En kamp mellom Kai Robin og Micki vil bli stor i Norden, og det ville vært et interessant oppgjør for alle, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

I helgen sitter han ringside når Havnaa går sin 14. proffkamp, og er hjemmefavoritt mot Rad Rashid i cruiservektoppgjøret der IBOs «internasjonale tittel» ligger i potten.

les også Thanderz tilbake – bokser skjebnekamp i Arendal

Med seier vil Havnaa gjøre seg bemerket i forbundet der Kevin Lerena er mester. Han forsvarer for øvrig tittelen mot Artur Mann i midten av mars.

Foto: Bernd Wende / Photowende

– Hvis Kai Robin ønsker seg VM-kamp i løpet av året, eller tidlig neste år, så er det min jobb å få til det. Ideelt sett synes jeg han bør gå et par kamper som er stipulert til 12 runder uten at det er VM-tittel. Han kan ha godt av litt mer erfaring, sier Sauerland.

Stevnet lørdag kveld sendes direkte på Viasat 4, og Viaplay. Havnaa skal få vist seg frem etter en lang pause på grunn av et brudd. I tillegg skal Katharina Thanderz, Hadi Srour, Kent Erik Bådstad og Jamshid Nazari vise seg frem.

Havnaa møter altså tyske Rashid, en 39 år gammel veteran som har 16 seirer (13 knockout) og fire tap i karrieren der flere av kampene har gått i tungvekt.

– Det er jo en mann jeg skal slå, men jeg merket tidlig at det er en type som i alle fall ikke trekker seg. Det har vært problemet før, at motstandere ikke stiller. Det har jeg ikke bekymret meg for denne gangen, sier Havnaa til VG.

Lørdag kan du vinne 29 millioner kroner i lotto. Lever inn kupongen din gjennom Tipster før kl. 18.00!

Joey Gamache, treneren som har voktet Havnaas hjørne så lang i proffkarrieren, er hjemme i USA etter at han ble utsatt for blind vold tidligere i år. Dermed er det onkel Erling Havnå som har hovedtreneransvaret i denne kampen.

– Jeg har studert Rashid mye, og han er virkelig en god bokser. Jeg mener han er bedre enn Kai Robin rent bokseteknisk, men han er ikke i nærheten av å ha slagkraften til Kai. Så gjenstår det å se hvor mye han tåler, sier Erling Havnå til VG.

Det ligger altså en mindre tittel i potten i kampen som er stipulert til ti runder. Men Havnaa er klar på at karrieren hans nå er inne i en ny fase, og at han vil ha knalltøff matching fremover.

Når navnet til Micki Nielsen blir nevnt gliser Kai Robin Havnaa . Nielsen proffdebuterte som 18-åring, og har 25 seirer (15 på knockout) og to tap i karrieren.

– Jeg sparret veldig mye med Micki i Danmark da jeg ble proff. Jeg skal være ærlig å si at det året var grisetøft. Det gikk bedre etter hvert, men har alltid hatt mer rutine enn meg. Slagkraften hans er enorm, og han er bedre trent enn han ser ut. Det ville blitt en veldig tøff kamp, sier Havnaa.

Nielsen bokset om EM-tittelen i cruiservekt mot Yves Ngabu 16. februar. Dansken tapte oppgjøret på poeng. Han har også tapt knepent på poeng mot Kevin Lerena, som altså er IBO-mester i cruiservekt.

VG-tips: Avgjør før full tid

Det er slagkraften som har vært Kai Robin Havnaas våpen så langt i proffkarrieren. Rashid tapte på teknisk knockout andre runde da han gikk EM-kamp i tungvekt for et år siden.

En knockoutseier i løpet av de tre første rundene gir solide 3.0 i odds, men vi velger å satse på at avslutningen kommer i løpet av de tre siste rundene til 1.80 i odds. Spillestopp på Havnaa-kampen er 21.55 - oppvarmingskampene kl. 18.55. Viasat 4 og Viaplay har senderettighetene.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.