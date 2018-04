MØTES I NATT: Kevin Lee (t.v.) og Edson Barboza avbildet på en pressekonferanse i mars. I Atlantic City i natt blir det virkelig alvor. Foto: Bill Streicher / X02835

UFC-analyse: Prøveeksamen for lettvekt-Lee

VG

Publisert: 21.04.18 19:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-04-21T17:11:43Z

Det er mange som kunne tenke seg en sjanse mot UFCs nykronede

lettvektmester Khabib Nurmagomedov (25). Vinner Kevi «The Motown Phenom» Lee mot Edson Barboza i natt, kan han bli mannen som får det.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Før i tiden gjorde UFC noe kult. Det gjaldt strukturen på kortene deres. De satte opp stevner som var fylt opp av topprangerte utøvere i én spesifikk vektklasse. Vi så hovedkort der en «topp femten»-fyr gikk mot en annen «topp-femten»-fyr, to av de mest sannsynlige neste tittelutfordrerne gå kamp og en tittelkamp som kronen på kvelden.

Det beste eksempelet jeg kan huske var da GSP forsvarte weltervekt mot Nick Diaz, Johnny Hendricks møtte Carlos Condit om hvem som fikk vinneren, og

en daværende topprangert Jake Ellenberger slo en nylig tittelholder i Strikeforce - Nate Marquart.

Se nattens UFC-stevne direkte, eller i opptak, fra kl. 04.00 i natt på Viaplay Fighting.

Oppsettet lagde kontekst for en hel vektklasse og skapte kjempemange interessante muligheter for hva som kunne skje senere.

UFC har nær sagt sluttet med slike vektklassekort, men de siste tre stevnene har det vært en annen struktur som har vist seg. Kanskje det er ren tilfeldighet ute og går, men dette er det tredje kortet på rad som profilerer en topp-kamp i lettvekt som hovedkamp.

Vi så Khabib mot Iaquinta tidlig i april, Poirer mot Gaethje forrige helg, og denne helgen er det Barboza mot Lee. Det betyr at litt over en tredjedel av topp 15 har vært på utstilling de siste 21 dagene.

MMA-revyen : Hør siste episode av den populære podcasten

Alt handler om lettvekt for tiden. Det er vektklassen Conor McGregor erobret, men gav opp for Mayweather. Det er vektklassen som er like vanskelig å forsvare som tungvekt, og det er vektklassen der den forgjettede dagestaner, Khabib Nurmagomedov, endelig realiserte sin skjebne som UFC-mester.

MMA-studio: Ukentlig program med fokus på UFC og norske fightere

Den ubeseirede Khabib (26 seirer og ingen tap) har lenge vært fremholdt som den beste i UFC uten belte, men nå er sirkelen sluttet. Lettvektsdivisjonen har stått uten ekte tittelkamp siden McGregor tok tittelen fra Eddie Alvarez i 2016. Men nå kan det endelig endre seg. Vi får kanskje fart og spenning igjen? Men Khabib trenger en utfordrer nå.

Kampen om hvem som møter Khabib først har startet. Tony Ferguson, mannen som egentlig skulle møte Khabib, er ute med en utrolig skade. Conor McGregor har vist seg notorisk vanskelig å forhandle frem en ny UFC-kamp med. Toppkandidatene kan tenkes å bruke litt tid på å komme tilbake til oktagonet, men det er mange som har meldt seg på kampen.

Dustin Poirer slo Justin Gaethje forrige helg, og ser nå ut som en sterk utfordrer. Eddie Alvarez er en trolig kandidat, og det samme er Nate Diaz faktisk, men han er like vanskelig i forhandlingene som Conor McGregor.

I natt kan vi få enda en kandidat. Kevin Lee møter Edson Barbosa. Lee møtte nylig Tony Ferguson for en interim-tittel i lettvekt og tapte på submission i runde tre. Men Lee er et hett talent og det er ikke vanskelig å tilgi tapet til Ferguson (for det første fordi Ferguson er et beist av en lettvekter),

ettersom Kevin Lee hadde et svært leit tilfelle av stafylokokker da han møtte Ferguson.

Kevin Lee, på den andre siden, har jeg forventninger til. En sunn og frisk Kevin Lee kan fort bli ett av de neste store navnene i vektklassen. Tapet til Tony Ferguson kan lett tilgis grunnet sykdom sist.

Lee har avgitt et faresignal på vei inn i kampen, da. Han bommet på vekten. Vi får se hva det har å si i kampen.

Jeg vet ikke om det er villet politikk, men de siste tre toppkampene i UFC har vært lettvektskamper med høy innsats. Det har vært veldig spennende. Det føles som en kompensasjon for vektklassens langvarige forstoppelse enn så lenge Conor McGregor holdt beltet (som gissel?).

Kevin Lee kan bli ett av mange andre spennende navn til å henge seg på i kampen om Khabib.

Lees motstander, Edson Barboza, er kanskje lagt litt på hylla, forventningsmessig. Vi har sett ham i toppen av lettvekt i mange år nå. Barboza er mannen med det fryktede low-kicket.

Barboza er den eneste mannen som har stoppet to (jeg gjentar: to!) motstandere i UFC-kamper via low-kicks. Han har sparket dem i låret så mange ganger og så hardt at de ikke har klart å stått på beinet. Han hadde

en fryktinngytende knockout av Terry Etim med et spinnende hælspark mot tinningen hans.

Kommentatorer som Joe Rogan og andre plukker ofte frem Barboza som en av de med best teknikk stående i hele UFC. Barboza er imponerende, men av en eller annen grunn har det ikke helt gått hans vei når det gjelder topprestasjonen.

Han har tapt den viktige kampen ved tre korsveier, sist mot Nurmagomedov, som har holdt Barboza i randsonen av tittelkamp, men aldri i en

faktisk tittelkamp. Dessuten: ettersom han nettopp tapte til Khabib er han heller ikke først i køen, uansett om han skulle ta seieren mot Kevin Lee.

Barboza vil spille rollen som «gatekeeper» så lenge Khabib sitter på tronen.

Kampanalyse:

Kevin «Motown Phenom» Lee (16-3) mot Edson Barboza (19-5)

Jeg kommer til å ta tilbake kampanalysene i en annen form enn vi tidligere har gjort i disse UFC-analysene fremover. Jeg har laget en logistisk regresjonsmodell som forutsier utfallet på UFC-kamper basert på litt over tre tusen kamper i UFC fra 2010 til i dag, med data lest av fra ufc.com.

Akkurat nå ligger treffsikkerheten på omtrent 62 prosent. Denne modellen presenterte jeg først i episode 160 av MMA-Revyen . Jeg kommer til å støtte meg på denne modellen i kampanalysene fremover, i kombinasjon med mer kvalitativ informasjon om kampene.

Kevin Lee anslås å vinne i følge prediksjonsmodellen. Hovedgrunnene til dette er at han har en karriere med flere passeringer og nedtakninger, men først og fremst at han er yngre. Unge fightere (Lee er 25) favoriseres sterkt sammenlignet med de eldre (Barboza er 32). Og selv om Barboza eier

én av erfaringsfordelene, flere kamper, har Kevin Lee nettopp vært i en tittelkamp, og det har Barboza aldri oppnådd i UFC.

Prediksjonen virker veldig troverdig, da Barboza har kommet til kort

mot mange av tittelkaliber-motstander i karrieren sin. Lee er også favoritt hos oddsmakerne.

Mer kvalitativt tror vi at Barboza trenger rom for å arbeide, litt som Anthony Pettis vanligvis trenger. En fyr som Kevin Lee har gode sjanser da, fordi han er veldig god til å presse. Lee bruker dessuten grappling mer enn striking, og det er bedre mot Barboza.

Se nattens UFC-stevne direkte, eller i opptak, fra kl. 04.00 i natt på Viaplay Fighting.

Denne artikkelen handler om Kampsport

MMA