Amerikansk veteran langer ut mot Brækhus: – Hun kan bokse mot «bumser» på billigsalg

Las Vegas-bokser Layla McCarter (39) mener hun har priset seg billig ved å tilby Cecilia Brækhus (36) kamp for 100.000 dollar, og fnyser av at den norske boksedronningen ikke går kamp 15. september.

– Svaret de fikk var at jeg ville ha 100.000 dollar (ca. 850.000 norske kroner), og siden da har jeg ikke hørt noe, sier Layla McCarter til VG.

– Det er så enkelt som at TV-kanalen HBO ikke var villig til å betale så mye for henne, sier Brækhus til VG og utdyper:

– HBO ville betalt mange ganger det beløpet for en kamp mot for eksempel Cris Cyborg, og hun er ikke bokser engang. Det er brutalt, men det er hva som selger som gjelder. Slik er virkeligheten både på dame og herresiden.

Det er nå klart at Brækhus ikke går kamp i Las Vegas 15. september, selv om det lenge har vært planen at hun skulle varme opp før gigantmøtet mellom Gennady Golovking og «El Canelo», Saul Alvarez.

– Dette var en perfekt anledning til å få i orden denne kampen, men nå tror jeg ikke det noen gang vil bli noe av, sier McCarter.

McCarter har vært proffbokser siden 1998, og står med 42 seirer, 13 tap og fem uavgjorte kamper i en karriere der alle tapene kom før 2007. Hun har vunnet sine 19 siste kamper, mot varierende motstand, men vant blant annet på teknisk knockout mot Noni Tenge i 2012.

39 år gamle McCarter har i flere år vært rangert høyt i weltervekt hos flere av forbundene , men altså ikke fått noen kamp mot Brækhus selv om navnet hennes har vært oppe en rekke ganger.

– Det er ganske enkelt fordi hun hele veien har priset seg ut. McCarter er en god bokser, men hun skjønner ikke at hun bare ikke får masse penger slengt etter seg. Hun har ikke folk rundt seg som forstår at de må bygge interesse rundt henne der borte først. Jeg gjør mer PR-jobbing i USA enn det hun gjør, sier Brækhus.

Koster fem ganger så mye

Da Brækhus bokset mot Kali Reis i Los Angeles i april, så fikk den amerikanske motstanderen 20.000 dollar av TV-kanalen HBO . McCarter vil altså ha fem ganger så mye.

– Cecilia kan bare fortsette som før. Hun kan bokse mot «bumser» på billigsalg. Jeg har gitt opp å tro på at det blir kamp, sier McCarter.

– Men ville du vært klar til kamp 15. september hvis du ble spurt nå?

– Ja, og jeg senket pengekravet til et minimum for å få det til.

– For å få en mulighet til å kapre VM-beltene til Brækhus?

– Jeg vil ikke ha beltene hennes, for de er ikke ekte. Hun har fått lov til å beholde dem uten å møte de beste utfordrerne. Jeg vil bare slå henne, og gi henne beltene tilbake med én gang. De har mistet respekten min, sier McCarter og avslutter med følgende tirade:

– Det å være mester burde bety at man skal slå de beste i verden. Nå handler det bare om å holde belteorganisasjonene i aktivitet ved å forsvare de tre ganger i året og betale sanksjoneringsavgiftene. Hun er en «paperchamp».

New York neste?

Brækhus har nå planer om å gå sin neste kamp på et stevne i New York senere i år, og hun har lansert Amanda Serrano som mulig motstander. Serrano kan bli verdensmester i sin sjette vektklasse i starten av september.

Den mest aktuelle motstanderen for Brækhus 15. september var Aleksandra Magdziak Lopes, som også sto oppført som motstander i T-Mobile Arena i databasen boxrec .

– Jeg har en liten klump i magen fordi jeg trekker meg. Men vi ble ikke ferdigforhandlet i helgen, og det var smertegrensen. Nå blir det litt ferie, og så reiser jeg til kampen mellom Golovkin og «El Canelo» for å promotere neste steg som blir et show i New York i november eller desember, sa Brækhus til VG da nyheten om avlysningen kom.