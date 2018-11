NY KAMP I LA: Cecilia Brækhus annonserte i dag hvem hun skal bokse mot på StubHub Center i Los Angeles 8. desember. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus annonserte sin neste motstander: – Latterlig!

KAMPSPORT 2018-11-08T22:11:43Z

Polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes (38) blir motstanderen til Cecilia Brækhus (37) i Los Angeles 8. desember. Det oppgjøret skjønner svenske Mikaela Laurén svært lite av.

Publisert: 08.11.18 23:11 Oppdatert: 08.11.18 23:56

Laurén, som altså har møtt begge bokserne i ringen, skjønner lite av den planlagte kampen.

– Det er latterlig! Hvorfor skal Cecilia det? Hun burde heller møte meg. Aleksandra kommer ikke til å gi henne en bra kamp, eller bra markedsføring. Det virker som om Cecilia vil ha en enkel kamp, sier Laurén som for øvrig har lagt opp.

Hun var langt mer positiv da Brækhus annonserte Kali Reis som motstander i april.

Brækhus svarer følgende når hun blir konfrontert med kritikken fra Laurén:

– HBO likte denne kampen så godt at de flyttet den til hovedkamp, så hva Laurén mener er helt irrelevant, sier Brækhus til VG.

– Tøff utfordring

Brækhus bekrefter sin neste motstander i en pressemelding i kveld. Den norske boksestjernen skal forsvare alle sine fem VM-belter når hun går hovedkampen på boksestevntet, som skal vises på den amerikanske storkanalen HBO.

– Jeg er meget lykkelig over å kunne offentliggjøre at mitt neste tittelforsvar blir mot Aleksandra Magdziak-Lopes. Jeg kjenner Aleksandra godt, og hun blir en veldig tøff utfordring for meg, sier Brækhus i pressemeldingen.

37-åringen er nå i treningsleir i Santa Monica sammen med sin trener Johnathon Banks.

Lopes debuterte som proffbokser i 2009, da hun tapte mot Kali Reis - samme bokser som Brækhus møtte sist hun gikk kamp på StubHub Center i LA. Lopes har totalt bokset 25 kamper - 18 seirer, fire tap og tre uavgjort. Hun har vunnet på knockout én eneste gang, og aldri blitt knocket ut selv. Lopes og Reis møttes for øvrig også i 2010, og da vant Lopes på poeng.

38 gamle Lopes har gått alle kampene sine i USA, med unntak av da hun utfordret svenske Laurén i VM-kamp i Sverige i 2014, og Ewa Piatkowska i Polen i 2016. Hun tapte begge kampene i super weltervekt på poeng.

Laurén har som kjent tapt to ganger for Brækhus - på knockout i 2010 og 2017.

– Det har vært en drøm å møte Cecilia, og jeg gleder meg veldig. Hun er den beste kvinnebokseren i verden, og har vært det i mange år. Men 8. desember skal jeg være klar, og komme seirende ut med titlene hennes, sier Lopes, som egentlig skulle møte Ashleigh Curry i Boston 21. november.

Lopes var på VGs oversikt over aktuelle Brækhus-motstandere , som ble publisert i september. Da fikk hun terningkast to, på en oversikt som inneholdt store navn som Claressa Shields, Katie Taylor og Amanda Serrano.

PS! Brækhus har 34 seirer på like mange proffkamper.