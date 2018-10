VG sender boksestevne: – Det kommer til å smelle!

KAMPSPORT 2018-10-10T17:02:56Z

Kevin Melhus garanterer at det kommer til å smelle under «Norges største boksefest» i Skien lørdag 20. oktober. Som abonnent på VG+ kan du se stevnet direkte.

Publisert: 10.10.18 19:02

Stevnet har fått navnet «This is my house 2» og er en direkte oppfølger av tilsvarende stevne i Skien i fjor. Det ble en braksuksess med utsolgt hus og nesten 3.000 tilskuere på tribunen.

– Her blir det action fra start til mål. Det blir action, blod, knockouts, gleder og tårer. Og ikke minst tror jeg det blir et program som vil treffe absolutt alle i familien, sier Kevin Melhus til VG.

I år skal VG+ sende direkte fra stevnet som går av stabelen i Skien Fritidspark. Sendingen starter klokken 18.00 lørdag.

– Cecilia Brækhus har slått opp døren til proffboksing i Norge, og da er det spennende å kunne formidle stevner på norsk jord med fremadstormende norske boksere i hovedrollene. Her blir det garantert action, og Kevin Melhus er en bokser det er lov til å forvente mye av i fremtiden, sier Øyvind Brenne, sportssjef i VG.

Kevin Melhus – som har gått 55 kamper som amatør – er det største trekkplasteret sett med norske øyne. Han skal ut i sin sjette proffkamp i Skien når svenske Marcus Alberts er motstander i ringen.

– Jeg synes det er fantastisk at VG er såpass nytenkende og nyskapende at de tør å sende det på sine egne plattformer på nett, sier han.

Flere nordmenn i aksjon

Melhus er imidlertid ikke den eneste nordmannen som skal i aksjon i Skien.

Alexander Hagen, Ingrid Egner, Jamshid Nazari Bernard Torres og Ali Srour skal alle i aksjon.

– For VG er sportsrettigheter en spennende vei å gå, både for å rekruttere nye abonnenter og ikke minst gi merverdi til eksisterende plussabonnenter, sier Øyvind Brenne i VG.

I tillegg til selve boksingen, er det lagt opp til et program som skal gi folkefest i Grenland. Fridjof Wilborn er ringannonsør, mens blant annet Madcon skal stå for musikken.

– Det norske folk kan forvente boksing av høy internasjonal kvalitet. De beste utøverne landet har å by på per dags dato stiller her. Det blir action hele veien, melder Kevin Melhus.

Sendestart på VG+ klrdag 20. oktober er er klokken 18.00, og stevnet kommenteres av Erik Nilsen.