NÆRMER SEG: Cecilia Brækhus, her fra innveiingen i Los Angeles i mai, reiser over til USA igjen om få dager. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus nærmer seg ny kamp - starter opptreningen i USA

KAMPSPORT 2018-10-15T14:54:53Z

Cecilia Brækhus (37) reiser denne uken til Los Angeles, og blir trolig å se i ringen i New York i desember.

Publisert: 15.10.18 16:54 Oppdatert: 15.10.18 17:08

– Jeg drar til LA på fredag, og starter oppkjøringen sammen med Johnathon, sier Brækhus til VG.

Det er den amerikanske treneren Johnathon Banks som nok en gang skal være med Brækhus inn mot kamp.

Hun har nå fått sin faste base i Wild Card West Boxing Gym i Santa Monica, og hennes amerikanske team jobber nå for å få i stand en ny kamp.

Sist Brækhus var i aksjon var da russiske Inna Sagajdakovskaja ble slått på poeng i Moskva i juli .

I mai vant hun mot Kali Reis i Los Angeles, mens en planlagt kamp i Las Vegas i september ble avlyst .

Brækhus har lenge vært aktuell for ny kamp i USA i desember, og denne gangen kan den norske boksedronningen bli å se i New York. Ryktene skal ha det til at hun er høyaktuell på et HBO-sendt stevne i storbyen.

– Jeg håper å kunne lansere nyheter om neste kamp og motstander snart, sier Brækhus hemmelighetsfullt.

Hun er ubeseiret på sine 34 proffkamper, og har alle de store tittelbeltene i weltervekt. Blant aktuelle motstandere er Amanda Serrano høyaktuell.

Fighteren fra Puerto Rico har riktignok den siste tiden hevdet at hun er ferdig med boksingen, og vil satse på MMA. I helgen vant hun også en MMA-kamp , og i september ble hun tittelholder i sin sjette vektklasse i boksing.

VG oppdaterer artikkelen.