NYTT MØTE I LAS VEGAS: Saul Alvarez, kjent som «El Canelo», og Gennady Golovkin (t.h.) skal møtes igjen i mai. Dette bildet er fra den første kampen i september. Foto: JOHN GURZINSKI / AFP

Har bestemt at gigantkampen går i Las Vegas: – Årets største boksekamp

Publisert: 23.02.18 14:32

Det er nå klart at returkampen mellom Gennady Golovkin (35) og Saul Alvarez (27) skal gå i T-Mobile Arena i Las Vegas 5. mai. Viasat-kommentator Thomas Hansvoll mener det er den største boksekampen i 2018.

– Dette oppgjøret er stort, og blir nok årets største boksekamp, sier Hansvoll til VG.

Viasats boksekommentator har blant annet nylig sett semifinalen i «World Boxing Super Series» i England mellom George Groves og Chris Eubank Jr. I tillegg kommer det til å bli flere store kamper i tungvektdivisjonen der profiler som Anthony Joshua og Deontay Wilder skal i aksjon.

Men Golovkin mot Alvarez blir gigantisk. Kampdatoen, 5. mai, har vært klar en stund, men nå er det altså spikret at de to boksestjernene også denne gangen skal møtes i Las Vegas. Det sto lenge mellom T-Mobile Arena og Madison Square Garden i New York.

Golovkin er for øyeblikket rangert som verdens beste aktive bokser, uansett vektklasse, av anerkjente Ring Magazine .

Sportslig sett var det første møtet mellom Golovkin og Alvarez den største boksekampen i 2017, og det endte altså med en svært omdiskutert uavgjort .

Den ene dommeren hadde 115–113 i favør Golovkin, mens én dommer hadde 114–114 og den tredje dommeren hadde smått utrolige 118–110 i favør Alvarez.

– Golovking ble bortdømt så det holdt sist, og det samme kan skje igjen. Men jeg håper at Alvarez kan by litt mer på seg selv denne gangen, for han var overraskende passiv og defensiv sist, mener Hansvoll som ikke har full tillit til dommerne i Nevada.

– Det føles riktig at omkampen returnerer til åstedet der det første «lovbruddet» skjedde. Denne gangen blir det ikke noe drama rundt avgjørelsen. Jeg vant den første kampen, og forlot ringen som verdensmester med alle beltene. Og jeg kommer til å vinne den andre kampen, det kommer til å bli en rekordkamp og en gylden kveld for meg og boksesporten i T-Mobile Arena, sier Golovkin i en pressemelding.

35-åringen beholdt titlene sine fordi den første kampen endte uavgjort. Det oppgjøret kom i skyggen av oppgjøret mellom Floyd Mayweather og MMA-stjernen Conor McGregor . Nå vil det trolig bli svært stor oppmerksomhet rundt mellomvekt-oppgjøret der fire VM-belter står på spill.

Det siste store beltet, WBO-tittelen i mellomvekt, er det for øvrig britiske Billy Joe Saunders som har. Han møter Martin Murray i april, og vil med seier der trolig være klar for et møtet med vinneren av oppgjøret mellom Golovking og «El Canelo».

Før den første kampen hadde Golovkin, fra Kasakhstan, vunnet alle sine 37 proffkamper - 33 av dem på knockout. Meksikanske Alvarez har 49 seirer (34 knockout), to uavgjorte og ett tap på CV-en. Det ene tapet kom mot ubeseirede Floyd Mayweather i 2013.

– Denne returkampen kommer til å bli større enn det første møtet mellom «Canelo» og Golovkin som druknet litt i kaoset rundt Mayweather og McGregor, slår Hansvoll fast.

PS ! Kampen arrangeres i samarbeid mellom K2 Promotions (eid av Klitsjkobrødrene) og Golden Boy Promotions (eid av Oscar De La Hoya). Cecilia Brækhus samarbeider for øvrig med K2 Promotions.