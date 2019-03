INNLAGT PÅ SYKEHUS: Steffen Tangstad (59) har en nervesykdom, som har medført et sår i en fot som ikke vil gro. Bildet er tatt hjemme hos Tangstad i Tønsberg i 2011 i forbindelse med at det da var 25 år siden han bokset VM-tittelkamp mot Michael Spinks i Las Vegas. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tangstad innlagt på sykehus: - Helsetilstanden forverret

Tidligere tungvektsbokser Steffen Tangstad (59) er innlagt på sykehus og forteller til VG at helsetilstanden hans er forverret. I fjor ble det kjent at han lider av en nervesykdom.

– Du kan si at tilstanden er forverret. Jeg kan ikke gå i det hele tatt, sier Steffen Tangstad i et telefonintervju med VG mandag.

Han er innlagt ved sykehuset i Vestfold i hjembyen hans Tønsberg. Steffen Tangstad understreker at han blir tatt godt vare på av sykehuspersonalet og at han har en kamerat som besøker ham fast. Han er, som han uttrykker det, blitt lagt inn og utskrevet, for så å bli lagt inn igjen.

– Jeg er blitt lagt inn i to omganger, sier han.

Han vet ikke hvor lenge han må bli værende på sykehuset, men tilføyer «jeg blir liggende».

Han lider av nervesykdommen polynevropati. Den medfører at perifere nerver i kroppen leder nervesignaler dårlig. Da han i et intervju med Tønsberg Blad i fjor fortalte om den første gang, etter å kjent de første symptomene halvannet år tidligere, sa Steffen Tangstad at han ikke hadde følelse i føttene og fingrene.

Han måtte bruke gåstol for å kunne bevege seg.

Han ble også intervjuet av VG om nervesykdommen. I det vedgikk han at han fryktet at sykdommen skal eskalere.

Nå må han bruke rullestol for å kunne ta seg fra et sted til et annet.

– Jeg har fått et sår på foten som ikke gror. Såret må gro. Men det går sakte, svarer han på spørsmål om hvilke beskjeder legene har gitt ham.

Han avviser at nervesykdommen skal ha noe med boksekarrieren å gjøre. Det bekreftet overlege Sigrid Svalheim overfor Tønsberg Blad i fjor.

– Utvikling av polynevropati kan ha mange årsaker, men boksing er ikke en av dem, uttalte hun til lokalavisen.

Steffen Tangstad ble europamester i tungvektsboksing i 1984 og 1986 etter seirer over Lucien Rodriguez og John Westgarth. 6. september 1986 møtte han Michael Spinks i tittelkamp om IBF-beltet i Las Vegas. Han tapte på teknisk knockout i fjerde runde. Tangstad er den eneste nordmann som har bokset VM-tittelkamp.

Dette er polynevropati: Polynevropati kalles også perifer nevropati. De perifere nervene i kroppen, og da særlig føttene, leder nervesignaler dårlig og fungerer ikke slik de skal.

Tidlige symptomer er ofte nedsatt førlighet i huden.

Senere i sykdomsforløpet kan det fremkomme gradvis økende lammelser.

Årsakene til sykdommen kan være mange. Diabetes, alkoholmisbruk, stoffskiftesykdommer, vitaminmangel, kreft og leddgikt har ofte en sammenheng med polynevropati. Kilde: pfizer.no Vis mer vg-expand-down

Han la opp etter den. Siden har Steffen Tangstad jobbet som promotor og foredragsholder. Han har også deltatt i TV 2s underholdningsprogram «Skal vi danse» (2006). Tangstad og Michael Spinks har hatt kontakt i årene etter tittelkampen i Las Vegas Hilton for drøyt 32 år siden.

30. oktober i fjor sendte Michael Spinks (62) denne god bedring-hilsenen til Tangstad via VG:

«Jeg hører at du ikke har det så bra, så jeg sender bli bra-ønsker til deg. Jeg vil aldri glemme at du inviterte oss etter kampen. Du ga oss fine dun-jakker. Du er en veldig hyggelig fyr. Jeg er veldig glad i deg. Vi møttes lenge før vi bokset, og du sa du ville kjempe for tungvektstittelen. Og så var det neste som hendte, at vi bokset om mestertittelen. Fortsett å kjempe, og bli bra fort.»

PS! Steffen Tangstad blir 60 år 22. juni. VG har tidligere skrevet at han da skal hedres med en byste som billedhugger Svein-Tore Kleppan lager.