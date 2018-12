TILBAKE: Jon Jones jubler etter seieren mot Alexander Gustafsson. Foto: Gary A. Vasquez / X02835

Gustafsson sjanseløs i UFC-tittelkampen mot Jones

KAMPSPORT 2018-12-30T06:01:16Z

Kontroversielle Jon Jones (31) dominerte mot svenske Alexander Gustafsson (31) i lett tungvekt-oppgjøret i Los Angeles. To minutter og to sekunder ut i tredje runde stoppet dommeren kampen.

Publisert: 30.12.18 07:01 Oppdatert: 30.12.18 07:27

Da hadde Jones tatt Gustafsson ned på bakken, og etter hvert fått kontroll på ryggen til svensken. Etter flere tunge slag stoppet dommeren det hele.

Jones kunne igjen juble for tittelbeltet han har hatt tidligere, men mistet på grunn av utenomsportslige hendelser og positive dopingtester .

Helgens UFC-stevne måtte da også flyttes fra Las Vegas til Los Angeles fordi det fortsatt var spor av ulovlige midler i prøvene til Jones – angivelig så små at det stammet fra lang tid tilbake .

At hele stevnet måtte avvikles i en annen by har naturlig nok skapt stor debatt og mye misnøye, og Gustafsson er blant dem som har vært ute mot Jones. På innveiingen stilte svensken med en T-skjorte der påskriften «doping» hadde et rødt kryss over seg.

Omdiskutert første oppgjør

I buret har Jones vært en av UFCs aller beste fightere gjennom tidene, og det ene tapet han står med kom etter en kontroversiell diskvalifikasjon.

Han ble tidenes yngste UFC-mester da han slo Mauricio Rua i 2011, og to år senere forsvarte han tittelen mot Gustafsson. Det var en meget dramatisk kamp, og Jones var tidvis ute å kjøre før han vant omdiskutert på poeng.

Endelig skulle Gustafsson få revansj, og det mot Jones som hadde vært borte siden han ble fratatt tittelen etter seieren mot Daniel Cormier sommeren 2017.

Gustafsson hadde heller ikke gått kamp siden han slo Glover Texeira i Stockholm i mai i fjor.

Denne gangen var Jones mer overlegen. Han holdt distansen til Gustafsson, som er klart best når han får bokset mot motstanderne. Jones traff med spark til kroppen og bena, og fikk også inn flere albuer. Gustafsson var mer med i andre runde, men tidlig i tredje runde lyktes Jones med en nedtagning, og ikke lenge etterpå var kampen over.

Cormier neste?

Nevnte Cormier er nå mester i tungvekt, men har altså tapt to ganger for Jones i lett tungvekt tidligere. Det er Cormiers to eneste tap, men den tidligere bryteren har flere ganger uttalt at han ser på Jones som en notorisk juksemaker, doper og dårlig person.

– Jeg vet at det er en som kaller seg for en «champ-champ», men jeg mener – hva slags fyr er det som sier ifra seg et belte fordi noen er hjemme igjen. Pappa er hjemme «DC» – bevis overfor fansen at du er «champ-champ». Kom hit og smak, jeg er her – ta tilbake beltet ditt, sa Jones og klappet på tittelbeltet han hadde rundt livet mens han ble intervjuet oppe i buret.