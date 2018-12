Brækhus trapper ned: – Kan gi meg med boksing nå – uten problemer

LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (37) utelukker ikke at hun er ferdig som bokser. I hovedsak er det tre kamper som kan motivere henne til å fortsette.

– Jeg er 37 år gammel. Alt som skjer fremover nå er bare en bonus. Livet har mye mer å by på enn bare boksing, sier Brækhus til VG i lobbyen på Sheraton Gateway Hotel ved flyplassen i Los Angeles.

Hun har fått seg noen timers søvn etter seieren mot Aleksandra Magdziak Lopes. Den polsk-amerikanske motstanderen tapte, som forventet, klart på poeng .

Brækhus har nå 35 seirer av like mange mulige. Selv om det sportslige utbyttet kanskje ikke var all verden, så brøt Brækhus en ny barriere for kvinneboksere da hun gikk hovedkampen på det siste HBO-sendte stevnet i USA søndag morgen, norsk tid.

– Jeg er fornøyd inni meg, og i hjertet mitt. Jeg har alltid følt at jeg har en plikt til å gjøre mer for boksing og kvinneboksing – at jeg må dra dette videre. Men akkurat nå er jeg fornøyd, og det er en helt ny følelse jeg har nå i dag, sier Brækhus bestemt.

Hun sitter avslappet i stolen iført joggedress, og med en svart caps prydet av «BRAEKHUS» med store bokstaver.

Lang reise

I mars er det ti år siden hun tok sine to første VM-titler mot danske Vinni Skovgaard. Siden den gang har hun sikret seg alle de store VM-beltene i weltervekt, slått knockoutmaskinen Anne-Sophie Mathis to ganger, spilt hovedrollen for å få proffboksing lovlig i Norge, og fått gjennombruddet i USA.

– Det høres nesten ut som du er i ferd med å legge opp?

– Det blir i alle fall ikke tre-fire kamper neste år. Det vil bli én, kanskje to store kamper. Men det må være noe som trigger meg, hvis ikke så er jeg ferdig.











VANT IGJEN: Cecilia Brækhus vant greit mot Aleksandra Lopes i Los Angeles søndag morgen, norsk tid.

– Jeg kan gi meg med boksing nå – uten problemer. Jeg har uansett skrevet boksehistorie, er ikke økonomisk ute å kjøre, og har livet foran meg.

– Kan du garantere at dersom du går kamp igjen, så er det mot en motstander mange har hørt om?

– Ja, det kan jeg garantere.

Da er det i realiteten tre aktuelle motstandere som peker seg klart ut:

Et møte med «MMA-monsteret» Cris Cyborg i bokseringen. Vil trolig generere stor interesse og inntekter. Cyborg var med Brækhus oppe i ringen i helgen, og er interessert i en kamp når kontrakten med MMA-organisasjonen UFC går ut i mars.

Superfighten mot amerikanske Claressa Shields, som også bokset i Los Angeles i helgen. Shields møter tyske Christina Hammer på vårparten, og med seier der vil Shields ha alle de store beltene i mellomvekt – to klasser over Brækhus. Da vil hun angivelig ned i super weltervekt for å møte den norske stjernen.

Et oppgjør mot Katie Taylor som er to vektklasser under Brækhus. Den irske amatørstjernen og OL-mesteren, som har imponert stort etter at hun ble proff. Hun står med 11 seirer (fem på knockout), og forsvarer to VM-titler i lettvekt mot finske Eva Wahlström i New York førstkommende helg.

– Det er bare store kamper som får meg til å fortsette. Amanda Serrano og Hanna Gabriels er ikke helt der oppe. Gabriels skulle egentlig vært motstander nå, men trakk seg seks uker før kampen. Cyborg, Shields og Taylor peker seg ut, sier Brækhus.

Nå tar hun seg en ukes ferie i Los Angeles, og deretter går turen til Uganda. Der skal hun åpne en ny skole i regi av organisasjonen «Bring Children From Streets », som hun er fadder for. Så blir det juleferie hjemme i Norge, og altså en pause fra boksingen som etter alt å dømme blir varende minst frem til sommeren.

– Jeg har jobbet og jobbet, pushet og pushet i alle år. Nå er det min tur til å sette meg ned og si «hva har dere å tilby, hva har dere å komme med, hva kan friste meg til å komme opp i ringen igjen?». Vi får se hva som skjer, avslutter Brækhus.