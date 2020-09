KLARE FOR NYTT MØTE: Cecilia Brækhus og Jessica McCaskill skal møtes i revansjmøte «tidlig i 2021». Foto: Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland / Matchroom

Cecilia Brækhus legger ikke opp - vil ha revansj mot McCaskill

Cecilia Brækhus (38) tapte for første gang i sin proffkarriere da hun møtte amerikanske Jessica McCaskill (35). Nå er det klart at hun vil ha revansj. Brækhus synes det blir feil å gi seg etter det hun kaller «min dårligste kamp i karrièren».

Det kommer fram av en pressemelding mandag kveld. Der står det at Brækhus har tatt i bruk sin klausul om å kunne kreve revansjmøte, og at dette kommer til å bli «tidlig i 2021».

Det har hersket usikkerhet om hva 38-åringen gjør videre, men nå er det altså klart at hun ikke ønsker å legge boksehanskene på hylla.

– Det var den dårligste forestillingen i hele min karrière. Jeg føler fremdeles at jeg vant, eller kunne ha fått uavgjort, og da jeg tenkte på det, så visste jeg at jeg kunne slå henne i en revansjkamp, sier Brækhus i pressemeldingen.

– Jeg vil ikke gi meg med den dårligste kampen i min karrière. Det skylder jeg mine supportere. Hvis det hadde vært en match der jeg tapte mot en bedre bokser, hadde vært i min beste form og jeg hadde gitt alt, så hadde det vært greit, jeg kunne ha lagt opp, men det var ikke tilfellet her.

– Vi må møtes igjen, under andre omstendigheter, sier Brækhus, som nylig sa i et VG-intervju at «da jeg gikk i ringen, var jeg utslitt både fysisk og mentalt». Bergenseren sa også at «jeg har blitt oppringt og overøst med hyggelige meldinger fra venner, familie, team og fans».

Cecilia Brækhus sier at hun ikke trenger å forandre noe for å kunne vinne, at de aldri undervurderte McCaskill og det ikke er noe å skylde på for tapet.

– Det fungerte bare ikke.

Verdensmesteren bruker selvfølgelig anledningen til å gi Brækhus et lite pek:

– Jeg har aldri sett noen i boksehistorien komme så kjapt tilbake etter å ha lagt opp, sier McCaskill i pressemeldingen.

– Vi visste at hun ville komme tilbake, og at det bare var et spørsmål om tid.

Brækhus tapte på poeng mot Jessica McCaskill og mistet dermed verdensmesterbeltene sine. Én av tre dommere klarte ikke skille de to (95–95), mens to dommere ga amerikaneren seieren med 97–93 og 97–94.

20. januar 2007 vant hun sin første proffkamp. I sin 37. kamp, 13 år senere, sa seiersrekken stopp. Jessica «CasKILLA» McCaskill ble for sterk for Cecilia Brækhus på gaten i USA.

