BLODIG: Det spruter blod fra kuttet til Katharina Engene Thanderz etter at Danila Ramos treffer henne med et slag i den tiende og siste runden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lykkelig Thanderz slapp å sy etter seieren: – Er kjemperedd for nåler!

EKEBERGHALLEN (VG) Katharina Engene Thanderz (31) måtte slite mot brasilianske Danila Ramos (34), men etter å ha vunnet på poeng var hun lettet for seieren – og at hun trolig slapp å sy kuttet som førte til at blodet sprutet i siste runde.

Nå nettopp







– Blodet sprutet, ja, sier Thanderz når hun får se VG-fotografens bilde fra den tiende runden av «VM-kvalifiseringskampen» mot Ramos.

Hun er ferdig med den offisielle pressekonferansen, men blodet renner fortsatt fra såret – en drøy halvtime etter at hun vant på poeng med sifrene 96–93, 97–93, og 94–95.

les også Thanderz vant på poeng tross stygt kutt

Katharina Engene Thanderz Født: 29. juli 1988

Bosatt: I Altea, Spania. Har spansk far og norsk mor, og har bodd mange år i Oslo.

Proffkarriere: 13 seirer (to på knockout) - ingen tap.

Aktuell: Sikret seg «interim»-tittelen i super fjærvekt i forbundet WBC. Får trolig kamp om den virkelige tittelen i 2020.

– Jeg er kjemperedd for nåler. Det er et helvete bare fysioterapeuten skal stikke meg litt, innrømmer Thanderz, som altså tåler en smell bare det ikke må nål og tråd til for å «rette opp».

– Halleluja! Jeg slapp så sy, bekrefter hun fornøyd søndag kveld.

les også Havnaa i dramatisk kamp – måtte helt i kjelleren

Fikk låne legendens belte

Nå er den ubeseirede 31-åringen i posisjon til å møte verdensmesteren i WBCs super fjærvekt-divisjon. Lørdagens seier var den 13. i proffkarrieren, og beltet hun fikk var som bevis på en såkalt «interim» tittel – enkelt forklart en kvalifisering til VM-kamp.

RØRT: Katharina Engene Thanderz feller noen lykkelige tårer oppe i ringen. Til høyre står tidligere verdensmester Sergio Martinez, som hadde tatt med seg et av sine gamle belter for anledningen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– WBC hadde forresten sendt beltet til denne kampen feil, så det havnet i Italia. Det som er veldig spesielt er at dette er et belte Sergio (Martinez, tidligere Thanderz-promotor og verdensmester) tok med seg fra Spania. Det er et belte han vant første gang i 2008, og jeg setter enormt pris på at han tok det med hit, sier Thanderz og smiler bredt.

Les også: Superstjernen på plass i Oslo for å støtte Thanderz

Så veldig lite

Men seieren mot Ramos hang i en tynn, blodrød tråd. Det stygge kuttet kunne vært skjebnesvangert hvis det hadde skjedd tidligere i kampen.

– Jeg så jo nesten ingenting på grunn av alt blodet, så hvis det hadde skjedd i runde seks eller syv ville det vært litt verre, forklarer Thanderz.

Det var da det gjensto 42 sekunder av sisterunden at ringdommeren stoppet kampen som følge av at Ramos tilsynelatende ved et uhell skallet til Thanderz.

TETT: Danila Ramos (t.v.) gjorde kvelden tøff for Katharina Engene Thanderz i Ekeberghallen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Huden sprakk opp i hårfestet til den norsk-spanske bokseren og blodet rant. Dommeren trakk umiddelbart ett poeng fra Ramos, som protesterte voldsomt.

– Det hadde hun ingen grunn til, for det ble presisert veldig tydelig på forhånd at når man forårsaket kutt ved skalling. Hadde det vært med vilje, så ville hun blitt trukket to poeng. Jeg skjønner ikke helt hvorfor hun reagerte så voldsomt, sier Thanderz.

Straffen fikk for øvrig ikke noe å si for utfallet av kampen, men en av dommerne hadde altså Ramos som vinner.

– Jeg synes det var greit at Thanderz vant denne kampen. Jeg hadde selv 96–93 til Thanderz, sier Viasat-kommentator Thomas Hansvoll til VG.

Blir VM-kamp i 2020

Promotor Nisse Sauerland er nå klar på at Thanderz virkelig er klar for å kjempe om den reelle VM-tittelen. Det er finske Eva Wahlström som har den akkurat nå, og skal forsvare den mot britiske Terri Harper i februar neste år.

– Vi skal sørge for at Katharina får kjempe om VM-beltet mot Wahlström, eller Harper. Jeg ser helst at kampen går i Norge, men vi får se hvilke muligheter som kommer i løpet av 2020, sier Sauerland, til VG.

PS! Det er bare Cecilia Brækhus som har sikret Norge en VM-tittel i proffboksing på kvinnesiden tidligere, og Thanderz kan altså bli nummer to. Magne Havnaa er den eneste herrebokseren.

Publisert: 18.11.19 kl. 07:19







Mer om