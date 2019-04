HØYAKTUELT: Claressa Shields og Cecilia Brækhus poserer sammen på en pressekonferanse i Los Angeles i desember. Forhåpentligvis møtes de i bokseringen i løpet av året. Foto: Klaudia Lech

Brækhus svarer på utfordringen fra Shields: – Veldig interessert

Cecilia Brækhus (37) reiser til USA i mai for å starte oppkjøringen til sin neste kamp, og hun gjentar at det er høyaktuelt med oppgjør mot Claressa Shields (24), Katie Taylor (32) og MMA-stjernen Cris Cyborg (33)

Etter at den amerikanske boksestjernen Shields tok sitt fjerde VM-belte i helgen, utfordret hun Brækhus til et gigantmøte.

– Kvinneboksingen tar fyr nå! Jeg gleder meg til neste superfight. Akkurat nå er jeg den ubestridte mesteren. Gi meg Cecilia Brækhus i 154 (super weltervekt), sa Shields rett etter seieren mot tyske Christina Hammer ifølge ESPN.

Nå har Brækhus svart på uttalelsene til Shields:

– Claressa var veldig åpenhjertig etter seieren på lørdag om at hun veldig gjerne vil møte meg i «catchweight» (det er to vektklasser mellom dem, red.anm.) og Katie (Taylor) har også nevnt flere ganger at hun vil møte meg, også det i catchweight. Begge disse kampene ville være enorme hendelser for boksingen med to ubestridte verdensmestere som møter hverandre. Jeg er veldig interessert i begge mulighetene, sier Brækhus i en pressemelding.

Hun var den første kvinnebokseren med alle de store tittelbeltene i en vektklasse (weltervekt), mens Shields kopierte den bragden i mellomvekt da hun vant sin niende proffkamp i helgen. Shields har også to OL-gull på merittlisten.

I går ble det klart at irske Katie Taylor, også hun olympisk mester, skal møte belgiske Delfine Persoon i New York 1. juni. Dersom Taylor vinner den kampen, er også hun ubestridt verdensmester i alle de store forbundene – WBA, WBO, WBC og IBF.

– Det virker som om «undisputed» (ubestridt) har blitt det store samtaleemnet i kvinneboksing i USA nylig. Shields ble ubestridt mester i mellomvekt, og jeg vil gratulere henne med den ekstraordinære prestasjonen. Jeg ser frem til å være til stede når Taylor møter Persoon i New York, sier Brækhus.

Som tidligere trekker også Brækhus frem en mulig kamp mot UFC-fighter Cris Cyborg, som har et stort navn i både USA og Brasil.

– Jeg møtte Cris og hennes team et par ganger i fjor der vi snakket om en mulig boksekamp. Det er noe som interesserer både henne og meg stort, sier Brækhus som altså står uten tap på sine 35 proffkamper i bokseringen.

Brækhus gikk sin hittil siste kamp i Los Angeles i desember i fjor, og etter kampen la hun ikke skjul på at hun vurderte å legge opp.

Nå drar hun likevel tilbake til Los Angeles, og Santa Monica der hun har hatt sine kampoppkjøringer de siste gangene. Det er fortsatt amerikanske Johnathon Banks som trener Brækhus.

Publisert: 17.04.19 kl. 10:14