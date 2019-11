Brækhus forsvarte VM-titlene for 25. gang: – Nå er jeg «back in business»

LE CASINO MONTE CARLO (VG) Boksedronningen Cecilia Brækhus (38) forsvarte VM-beltene sine da hun vant på poeng mot argentinske Victoria Bustos (30) i Monte Carlo, med selveste Fyrst Albert av Monaco ringside.

Dommerne var samstemte etter kampen: Cecilia Brækhus vant en overlegen seier med poengsummene 99–91, 98–92 og 98–92 – og forsvarte VM-titlene for 25. gang. De første vant hun to titlene vant hun 14. mars 2009 da hun slo danske Vinni Skovgaard.

Dermed tangerer hun avdøde Joe Louis’ historiske rekke på 25 tittelforsvar.

– Nå er jeg «back in business», konstaterte Brækhus i et intervju på Viaplay, før hun takket sin nye trener Abel Sanchez.

Brækhus så nesten ut som hun kunne gått ti runder til etter å ha kontrollert hele kampen mot seige Bustos. Hun virket piggere enn på lenge og var på hugget da hun sendte Bustos på stjerten i den sjette runden. Men det var også det nærmeste hun kom en knock out lørdag kveld.

Argentineren så ut til å ta tapet med et smil og gikk bort for å omfavne hennes overkvinne like etter kampen.

GOD STEMNING: Ingen sure miner etter kampen mellom Victoria Bustos og Cecilia Brækhus. Foto: Terje Bendiksby

Det var bare 3–400 tilskuere som fikk plass inne i kasino-salen i fasjonable Le Casino Monte Carlo, og Brækhus gikk nest siste kamp på stevnet som ble vist for millioner av TV-seere i Skandinavia, England, USA og Kina – blant annet.

Det var ikke det tradisjonelle boksepublikumet som hadde sikret seg de eksklusive billettene, og selveste Fyrst Albert av Monaco hadde også tatt turen for å se den norske stjernen i aksjon.

Brækhus gikk lørdag kveld sin 36. proffkamp i karrieren, og står fortsatt uten tap. Den norske stjernen har alle de store VM-beltene i weltervekt, og er sammen med irske Katie Taylor, og amerikanske Claressa Shields de store navnene i kvinneboksing.

Argentinske Bustos hadde 19 seirer og fem tap før møtet med Brækhus, og for halvannet år siden tapte hun på poeng mot Taylor i Brooklyn, New York.

Det er stor sannsynlighet for at det blir en kamp mot Taylor i løpet av 2020. Hun har tidligere sikret seg alle VM-beltene to vektklasser under Brækhus, og har nå gått opp én klasse.

Det er nesten et år siden sist Brækhus var i aksjon, og da vant hun på poeng mot polsk-amerikanske Aleksandra Lopes i Los Angeles. Brækhus har siden da skiftet trener, og oppkjøringen til denne kampen var nesten fem måneder med Abel Sanchez i Big Bear Lake på 2000 meters høyde.

FORTSATT NUMMER EN: Cecilia Brækhus kunne – selvfølgelig – strekke armene i været etter kampen. Foto: Terje Bendiksby

