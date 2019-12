Brækhus forsvarte VM-titlene for 25. gang – herjet med Bustos

LE CASINO MONTE CARLO (VG) Boksedronningen Cecilia Brækhus (38) forsvarte VM-beltene sine da hun vant på poeng mot argentinske Victoria Bustos (30) i Monte Carlo, med selveste Fyrst Albert av Monaco ringside.

– Jeg har aldri følt meg så godt trent i ringen. Jeg var kondisjonsmessig på topp og avslappet. Jeg brukte litt tid på å bli kvitt «ringrusten», men fikk prøvd en del ting, sier en fornøyd Brækhus til VG en drøy halvtime etter at hun har forlatt bokseringen i kasinoet i Monte Carlo med alle VM-beltene i behold. Igjen.

Dommerne var samstemte etter kampen: Cecilia Brækhus vant en overlegen seier med poengsummene 99–91, 98–92 og 98–92.

Hun forsvarte dermed VM-titlene sine for 25. gang og tangerte samtidig avdøde Joe Louis’ historiske rekke på 25 tittelforsvar i samme vektklasse. De første to titlene vant hun 14. mars 2009 da hun slo danske Vinni Skovgaard.

Brækhus så nesten ut som hun kunne gått ti runder til etter å ha kontrollert hele kampen mot seige Bustos.

– At ikke Bustos gikk ned er et rent under, men de argentinske jentene er jo beintøffe. Nå skal jeg finpusse litt på avslutningene, så tror jeg dette blir veldig bra, sier Brækhus.

– Når følte du at hun var mest ute å kjøre?

– Jeg traff med noen klokkeklare slag, og spesielt i siste runde så slet hun.

Bustos måtte da også en tur ned i kanvasen i sjette runde etter en venstre krok, men dommeren mente at den argentinske motstanderen snublet og tok ikke telling på den.

– Det var jo en nedslagning, men ble ikke dømt det, sier Brækhus.

Bustos var uansett kjapt på bena, og fullførte de ti rundene.

– Hvor morsomt var det å være tilbake?

– Det var fantastisk moro. Kondisjonen var bra, jeg hadde ikke nerver, jeg følte meg ikke rusten – bare litt i første og andre runde. Så bare koste jeg meg og prøve å jobbe med det vi har jobbet med på trening. Jeg tror det blir veldig moro videre de neste kampene nå.

– Det er ikke et år til du er tilbake i ringen igjen?

– Nei! Vi planlegger allerede neste stevne, så det blir veldig bra., sier Brækhus som nå tar seg ferie frem til midten av januar.

GOD STEMNING: Ingen sure miner etter kampen mellom Victoria Bustos og Cecilia Brækhus. Foto: Terje Bendiksby

Bare 3–400 tilskuere som fikk plass inne i kasino-salen i fasjonable Le Casino Monte Carlo, og Brækhus gikk nest siste kamp på stevnet som ble vist for millioner av TV-seere i Skandinavia, England, Russl USA og Kina – blant annet.

Det var ikke det tradisjonelle boksepublikumet som hadde sikret seg de eksklusive billettene, og selveste Fyrst Albert av Monaco hadde også tatt turen for å se den norske stjernen i aksjon.

Brækhus gikk lørdag kveld sin 36. proffkamp i karrieren, og står fortsatt uten tap. Den norske stjernen har alle de store VM-beltene i weltervekt, og er sammen med irske Katie Taylor, og amerikanske Claressa Shields de store navnene i kvinneboksing.

Argentinske Bustos hadde 19 seirer og fem tap før møtet med Brækhus, og for halvannet år siden tapte hun på poeng mot Taylor i Brooklyn, New York.

Det er stor sannsynlighet for at det blir en kamp mot Taylor i løpet av 2020. Hun har tidligere sikret seg alle VM-beltene to vektklasser under Brækhus, og har nå gått opp én klasse.

Det er kampen mellom Taylor og Brækhus «alle» snakker om, og slik det ser ut nå kommer de til å bokse på samme stevne i mars/april, for deretter å møtes til høsten.

– Det høres bra ut for meg, sa Brækhus da hun ble intervjuet av Sky Sports.

Det er nesten et år siden sist Brækhus var i aksjon, og da vant hun på poeng mot polsk-amerikanske Aleksandra Lopes i Los Angeles. Brækhus har siden da skiftet trener, og oppkjøringen til denne kampen var nesten fem måneder med Abel Sanchez i Big Bear Lake.

FORTSATT NUMMER EN: Cecilia Brækhus kunne – selvfølgelig – strekke armene i været etter kampen. Foto: Terje Bendiksby

