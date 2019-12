KONTRAKT OG STORKAMP: Anne Line Hogstad kan smile bredt etter en god nyhet like før jul. Foto: Privat

Thaibokser Anne Line fikk storkontrakt: – Tidenes julegave

Anne Line Hogstad (32) har signert en lengre avtale med kampsportorganisasjonen ONE Championship, og debuterer mot det australske stortalentet Alma Juniku (18) i Manila 31. januar.

– Jeg har sikret meg en kontrakt på seks kamper, og de skal gå over to år, sier en fornøyd Hogstad til VG og slår fast:

– Jeg fikk tidenes julegave i år!

Hun hadde egentlig avtale om en kamp mot Juniku i november, men sistnevnte ble skadet og oppgjøret utsatt.

Nå er alt klart for at de møtes i Filippinene om en drøy måned. Juniku er regnet for å være et stortalent, og har allerede gått VM-kamp i organisasjonen. Hun tapte på poeng mot thailandske Stamp Fairtex, som er regjerende mester i atomvekt.

JULETRENING: Anne Line Hogstad og Daniel Lopez bruker mye av julen til trening og kampforberedelser. Dette er fra en økt på Frontline Muay Thai ved Vallhall Arena i Oslo. Foto: Privat

– Jeg håper selvfølgelig at jeg får sjansen til å gå tittelkamp mot Fairtex, men jeg må i alle fall vinne denne kampen og gjøre et godt førsteinntrykk. Uansett skal jeg være i denne organisasjonen en stund, sier Hogstad.

Stor organisasjon

ONE Championship har hovedbase i Singapore, og setter opp stevner der det er kamper med MMA, kickboksing, boksing, grappling og da selvfølgelig thaiboksing.

– At lille Norge har en utøver som har kommet igjennom nåløyet i en så stor kampsportorganisasjon er veldig stort. Det gjør det ekstra spesielt at forutsetningene for fullkontakt kampsport i Norge fortsatt er vanskelige, sier tidligere thaibokser Fátima Pinto til VG.

ONE Championship har mange millioner TV-seere verden over på de største stevnene, og satser tungt på å utvide sitt nedslagsfelt i 2020.

Pinto ble blant annet Europa- og verdensmester i IFMA for noen år siden, og er nok landets mest profilerte thaibokser frem til nå.

Både Pinto og Hogstad var med i TV-serien «Norges beste fighter» for over syv år siden. Siden da har de tidvis samarbeidet, og Pinto også i trenerteamet til Hogstad da hun var helt i starten av thaiboksing-karrieren. Frem til da hadde Hogstad drevet med brasiliansk jiu-jitsu.

– Juniku er en profilert fighter selv om hun fortsatt er veldig ung. Det er ikke første gang Anne Line møter sterk motstand, men det blir spennende å se hvordan hun klarer seg. Hun har jobbet hardt for denne sjansen som hun virkelig fortjener, roser Pinto.

OFFISIELT: Slik presenterer One Championship oppgjøret mellom Anne Line Hogstad og Alma Juniku. Foto: ONE Championship

Full jobb ved siden av

Hogstad trenes til daglig av kjæresten Daniel Lopez, og har base i Oslo. Lopez har hatt en solid karriere innen thaiboksing, og er blant annet skandinavisk mester og ISKA verdensmester.

Hogstad håper at denne kontrakten skal få thaiboksing mer «på kartet» i hjemlandet. I likhet med for eksempel MMA er sporten ulovlig å utøve i Norge.

– Det har vært vanskelig å få kamper de siste årene, og det er mange som har trukket seg. Jeg har gått en del K-1 for å få de kampene jeg ønsker, og det har gitt meg viktig erfaring, sier Hogstad som har jobbet for fullt i Nordic Choice ved siden av kampsportkarrieren.

Økonomiske detaljer fra avtalen med ONE Championship kan hun ikke gå ut med, men det blir uansett ikke aktuelt å si opp jobben med det første.

– Selvfølgelig hadde vært gunstigere å kunne trene på fulltid og bare gå kamper, men det er veldig sjelden thaiboksere får dette til. Jeg har foreløpig ikke hatt tid til å jobbe med å skaffe meg sponsorer, men nå som denne kontrakten er i orden kan det kanskje ordne seg med det også.

– Det er en dyr sport å drive med, så alle bidrag hjelper, sier Hogstad som skal bruke resten av juleferien til knallhard trening.

Publisert: 25.12.19 kl. 17:59

