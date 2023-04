ARES-MESTER: Ivana Petrovic poserer med tittelbeltet hun har vunnet og forsvart i den franske organisasjonen Ares FC.

Første norske kvinne klar for UFC: Ivana (28) blir historisk

Seks seirer av like mange mulige som profesjonell MMA-utøver var nok til at Tønsberg-fighteren Ivana Petrovic (28) nå er klar for gigantorganisasjonen UFC.

– Det føles fortsatt som en drøm, og har ikke gått helt opp for meg, sier Petrovic til VG dagen etter at hun fikk beskjeden.

Kontrakten på fire kamper med UFC er signert, og Petrovic får etter all sannsynlighet sin første kamp i løpet av sommeren.

28-åringen blir altså den første norske kvinnen som skal gå kamp i den største MMA-organisasjonen UFC.

Spektakulær knockout i kvinnenes stråvektklasse:

Dan Evensen, John Olav Einemo, Simeon Thoresen og Emil Weber Meek er de fire herrene som har gått kamper i organisasjonen og i tillegg er den Oslo-baserte svensken Jack Hermansson høyt rangert i mellomvekt-klassen.

Balkan-støtte

Men i tillegg til å være den første norske kvinnen, så blir Petrovic også den første kvinnen fra Balkan som kjemper i UFC. Hun vokste opp i Bosnia-Hercegovina, og flyttet til Norge med kjæresten Sasa Petrovic for åtte år siden. De giftet seg i fjor, og er bosatt i Tønsberg. Ektemannen er også hennes hovedtrener.

– Det er ekstra stort at jeg blir historisk både i Norge og i Balkan-området. Jeg kommer til å få mye støtte og oppmerksomhet nå som jeg er i UFC, sier Petrovic.

Det er Viaplay som viser UFC-stevnene i Norge, og internasjonalt har organisasjonen mange millioner seere.

UFC-KLAR: Ivana Petrovic blir den første kvinnelige norske fighteren i UFC.

Petrovic startet sin MMA-karriere i 2018. Etter fem amatørseirer av like mange mulige debuterte hun som proff i juli 2021.

– Jeg er en god allround-fighter. Jeg har bakgrunn fra kickboksing, og snart får jeg brunt belte i jiu jitsu. Brytingen er det jeg har vært svakest på, men det har jeg jobbet veldig mye med den siste tiden, forklarer Petrovic.

Mester i fransk organisasjon

Hun står med seks proffseirer - fem av dem før full tid - og de fire siste har vært i den franske organisasjonen Ares FC.

Petrovic sikret seg organisasjonens tittelbelte i fluevekt med seier på «rear naked choke» mot franske Alexandra Tekenah i september i fjor. Hun forsvarte beltet mot polske Ewelina Wozniak i april, og det var nok til å overbevise UFC om at det endelig er på tide å ta inn en norsk kvinne.

– Jeg går for beltet i UFC også, men jeg må vinne noen kamper for å vise at jeg kan gå mot de beste. Da kommer mulighetene, spår Petrovic.

Det er for tiden meksikanske Alexa Grasso som er UFC-mester i fluevektklassen, etter at hun sjokkerte ved å slå suverene Valentina Shevchenko i mars.

Det er nøyaktig ti år siden kvinnelige MMA-utøvere fikk muligheten til å konkurrere i UFC. Det skal superstjernen Ronda Rousey ha mye av æren for. Hun slo Liz Carmouche 23. februar 2013. Nå er kvinnelige MMA-utøvere en viktig del av organisasjonen.

