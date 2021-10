Marvik avslører VM-drama – tok bronse med ribbensbrudd

Oskar Marvik (25) sto for Norges eneste medalje i bryte-VM på hjemmebane i Oslo, men halvannen uke før mesterskapet pådro han seg en skade som kunne ødelagt alt.

Av Per Opsahl

Publisert: Nå nettopp

– Jeg var på treningsleir i Danmark, og på trening røk det et ribben. Jeg ble ganske forbanna, og skjønte at det var alt annet enn optimalt, sier Marvik til VG.

Det er ni dager siden Marvik sikret seg en VM-medalje i Jordal Amfi da chilenske Yasmani Acosta Fernandez ble slått i bronsefinalen. 25-åringen kalles «Tåsenplogen», og kunne feire Norges eneste VM-medalje bare fem kilometer unna barndomshjemmet på Tåsen.

Medaljen var en stor prestasjon, og i «moderne tid» er det bare Stig-André Berge (bronse i 2014) og Jon Rønningen (bronse i 1991) på herresiden som har tatt VM-medalje i bryting.

«TÅSENPLOGEN»: Oskar Marik jubler etter at bronsemedaljen er i boks.

Marviks prestasjon blir ikke dårligere av at han gikk alle kampene i 130-kilosklassen med brudd.

– Det er ikke så mye å få gjort noe med, det må liksom bare gro av seg selv og smertestillende hjelper lite, sier Marvik.

Han brukte ikke smertestillende i det hele tatt av redsel for at det skulle gjøre ham slapp. Men han klarte å holde skaden skjult for publikum, og ikke minst motstandere.

– Hadde noen av konkurrentene visst om det, så ville de ha utnyttet det rått, sier Marvik.

– Når en motstander på 130 kilo klemmer deg på bruddstedet, så vil jeg si det scorer ganske høyt på smerteskalaen, legger han til.