KONTROVERSIELL: Tidligere UFC-mester Jon Jones har igjen havnet i søkelyset.

UFC-stjernen Jones arrestert: − Denne fyren har mange demoner

Bare timer etter at hans egen tittelkamp mot svenske Alexander Gustafsson (34) fra 2013 ble innlemmet i UFC Hall of Fame, ble tidligere UFC-mester Jon Jones (34) arrestert i Las Vegas.

Den kontroversielle kampsportutøveren ble arrestert fredag morgen av Las Vegas Metropolitan Police Department.

Politibetjent Larry Hadfield fra Las Vegas Metro PD fortalte ESPN at Jones er siktet for vold i hjemmet og skade eller sabotasje med et kjøretøy. Kampsportutøveren holdes for øyeblikket i Clark County Detention Center. Etter planen skal han møte i retten i Las Vegas lørdag klokken 13:30 lokal tid.

Han ble arrestert klokken 05:45 fredag morgen, bare timer etter at tittelkampen mot svenske Alexander Gustafsson fra 2013 ble innlemmet i UFC Hall of Fame.

Jones er en av tidenes aller beste MMA-fightere, men har fått mye oppmerksomhet for alle problemene han har skapt for seg selv og andre utenfor buret.

– Denne byen er ikke bra for Jon Jones, og her er vi igjen, sier UFC-president Dana White til pressen, ifølge MMA Junkie.

– Det er som at det ikke engang er sjokkerende lenger. Når vi tar ham med hit er det nesten forventet. Kan ikke engang ha ham i Las Vegas i mindre enn 12 timer for å innlemme ham i Hall of Fame. Det er et problem. Denne fyren har mange demoner.

I mars 2019 forsvarte Jones lett tungvekt-tittelen mot Anthony Smith etter blant annet etter dette kontroversielle sparket:

– Fakta utvikler seg fortsatt, og vi vet virkelig ikke hele historien enda. Jeg kommer ikke til å kommentere før jeg får muligheten til å snakke med Jon, og før vi ser hvordan dette utspiller seg, sier Richard Schaefer, Jones’ rådgiver, til ESPN.

I 2008 ble Jones MMA-proff, drøyt 20 år gammel. Han vant seks kamper i løpet av tre måneder, og sikret med det UFC-kontrakten. Han ble tidenes yngste UFC-mester da han slo Mauricio Rua på teknisk knockout i 2011, før han to år senere forsvarte tittelen i den nevnte kampen mot Gustafsson.

Utenfor buret har skapt overskrifter flere ganger etter å ha gått på store smeller. I 2012 ble han arrestert for kjøring i påvirket tilstand, mens han i 2015 testet positivt for kokain utenom kamp. Senere samme år stakk han fra en ulykke der en gravid kvinne ble skadet.

I april 2016 gjorde Jones comeback i MMA-buret, og skulle etter planen møte Daniel Cormier til tittelkamp i UFC i juli samme år. Kort tid før den planlagte kampen ble det gjort funn i dopingtestene av Jones utenom konkurranse igjen, og amerikaneren måtte sone en utestengelse på ett år.