TAP: Jack Hermansson tapte natt til søndag mot Sean Strickland i «UFC Fight Night 200».

MMA-Hermansson tapte viktig kamp mot UFC-bølle

Jack «The Joker» Hermansson møtte en av de slemmeste UFC-bøllene i Sean Strickland natt til søndag. Dessverre for norsk-svensken klarte han ikke å overvinne amerikaneren og mistet trolig muligheten for tittelkamp mot mellomvektsmester Israel Adesanya.

Av Sebastian Melsom Johansen

Det ble en jevn førsterunde mellom Jack Hermansson og Sean Strickland. De begge fikk inn noen slag, men ingen av dem klarte å vise seg frem noe voldsomt. I den andre runden derimot fikk amerikaneren et overtak og fikk Hermansson ned i bakken rett før runden var over.

Strickland fortsatte å presse på i den tredje og fjerde runden og lyktes i å beholde overtaket i kampen. Dermed var norsk-svensken avhengig av en tidlig avgjørelse i sin favør for å vinne kampen.

Jokeren prøvde hardt, men klarte ikke å avgjøre kampen på hverken teknisk knockout eller knockout.

Satset mot tittelkamp

Før «UFC Fight Night 200» natt til søndag var norsk-svensken klar på at han satser mot tittelkamp i mellomvektsklassen.

– Jeg håper at en seier der skal være nok til at jeg får tittelsjansen. Hvis du ser på alle de andre som er rangert rundt meg, så har de allerede møtt Israel Adesanya, sa Hermansson før nattens toppkamp.

Planen var klar før nattens oppgjør. «The Joker» skulle ta med seg trener Mohsen Bahari på en kjøretur fra Las Vegas og til Houston, Texas, der Adesanya skal forsvare tittelen sin mot den tidligere mesteren Robert Whittaker.

– Da sitter jeg blant publikum og sier «hei» og viser at jeg er klar. Den som vinner den kampen trenger et nytt navn å gå mot, og det kan være meg. Jeg håper og tror at jeg er klar for tittelkamp i løpet av dette året, slo Hermansson fast før oppgjøret mot Strickland.

Kontroversiell bølle

Amerikaneren er en av de «slemmeste bøllene» i UFC-sirkuset og har slengt rundt seg med kontroversielle sitater.

Det hele toppet seg da han i desember 2021 skrev på Twitter at han hadde følt at han hadde feilet som mann dersom han hadde fått en homofil sønn.

– Han er jo kontroversiell. Sagt mye rart. Legger ut filmer fra sparring der han knocker sparringpartnere. Han tenker ikke før han snakker, sa norsk-svensken før avreise til Las Vegas og fortsatte:

– Jeg har aldri fått så mange meldinger fra folk som vil at jeg virkelig skal knuse ham. Jeg tror det er mange som ikke liker ham.