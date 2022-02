MEDEIER: Jack Hermansson viser stolt frem treningsfasilitetene som står klare når han kommer hjem fra USA. Han har investert UFC-inntektene i de nye lokalene.

MMA-Hermanssons mesterplan – møter «UFC-bølle» i natt

HASLE (VG) Norsk-svenske Jack «The Joker» Hermansson (33) møter Sean Strickland (30) i UFC i natt. På veien mot det store målet om tittelkamp bygger han nytt treningsanlegg på Hasle.

– Her blir det plass til et UFC-bur i full størrelse, og det kommer til å hjelpe meg ytterligere mot toppen, sier Hermansson stolt og peker i det ene hjørnet av de store, lyse lokalene på Hasle i Oslo når han har med seg VG på omvisning noen dager før avreise til USA.

Nå er han på plass i Las Vegas der han natt til søndag møter Strickland i hovedkampen på «UFC Fight Night 200». Stevnet sendes direkte på Viaplay.

Hermansson er rangert som nummer syv – Strickland er på plassen bak, men han har vunnet sine fem siste kamper og er« i siget».

DUGNADSJOBB: Jack Hermansson ser på alt skrotet som er dratt ut av det som er det nye «hjemmet» MMA-proffene i Fronline Academy.

– Han er ganske god overalt, men er veldig god på å vinne kamper. Han har 24 seirer og tre tap, som er helt vilt. Han går ofte lange harde kamper der han knekker motstanderne fordi han har trykket og presset, beskriver Hermansson som går sin første kamp siden han vant med coronaviruset herjende i kroppen mot Edmen Shahbazyan i mai.

– Strickland foretrekker nok boksing, så jeg skal vel prøve å få kampen der han ikke trives, legger 33-åringen til.

Kontroversiell bølle

Amerikaneren er en av de «slemmeste bøllene» i UFC-sirkuset og har slengt rundt seg med kontroversielle sitater.

Det hele toppet seg da han i desember 2021 skrev på Twitter at han hadde følt at han hadde feilet som mann dersom han hadde fått en homofil sønn.

MØTES I NATT: Jack Hermansson (t.v.) og motstander Sean Strickland. UFCs «matchmaker» Sean Shelby står imellom de to fighterne.

– Han er jo kontroversiell. Sagt mye rart. Legger ut filmer fra sparring der han knocker sparringpartnere. Han tenker ikke før han snakker, sier norsk-svensken og fortsetter:

– Jeg har aldri fått så mange meldinger fra folk som vil at jeg virkelig skal knuse ham. Jeg tror det er mange som ikke liker ham.

– Ønsker å drepe

Strickland har også uttalt at han ønsker å drepe noen i MMA-buret og at det hadde gitt han en god følelse.

– MMA-utøvere kjemper for å bli stuerene i Norge, og så skal du møte en fyr som sier at han gjerne vil drepe noen i buret – hva tenker du om det?

– Det er jo ikke optimalt ... Det er så bra at jeg ikke har den fremtoningen. Han hadde ikke vært en god ambassadør for norsk MMA. Men vi må se hele spekteret. At det finnes den typen, men også snille, ydmyke og hyggelige folk. I MMA og fighting får man en større mulighet for å uttrykke seg enn i andre idretter der det ikke spilles like mye på det, svarer Hermansson.

Likevel er «jokeren» klar på at han ikke ønsker å ydmyke bøllen dersom han skulle vinne søndagens storkamp.

– Nei, jeg tror ikke det ... Jeg gjør alt jeg kan for å slå ham, men i det dommeren stopper kampen er jeg ferdig med det. Da legger jeg alt bak meg, forteller Hermansson.

– Det hender jeg slår folk og får dårlig samvittighet. Det kan tenkes at jeg får mindre dårlig samvittighet nå, legger han til.

Satser mot tittelkamp

Det er snart gått tre år siden MMA-profilen for alvor etablerte seg helt i toppen av UFCs mellomvektsklasse, og nå kan han være én seier unna å få tittelkampen han har drømt så lenge om.

– Jeg håper at en seier der skal være nok til at jeg får tittelsjansen. Hvis du ser på alle de andre som er rangert rundt meg, så har de allerede møtt Israel Adesanya, sier Hermansson og smiler sitt karakteristiske glis – som har gitt ham kallenavnet «The Joker».

Planen er da også klar. Dersom det blir seier mot Strickland tar han med seg trener Mohsen Bahari på en kjøretur fra Las Vegas og til Houston, Texas, der Adesanya skal forsvare tittelen sin mot den tidligere mesteren Robert Whittaker.

– Da sitter jeg blant publikum og sier «hei» og viser at jeg er klar. Den som vinner den kampen trenger et nytt navn å gå mot, og det kan være meg. Jeg håper og tror at jeg er klar for tittelkamp i løpet av dette året, slår Hermansson fast.