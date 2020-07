UFC-STJERNE: Jorge Masvidal, her fotografert i UFC 244 i Madison Square Garden i november 2019. Foto: Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC-stjernen må gå ned 10 kilo på seks dager

Jorge Masvidal (35) hevder at han må gå ned 10 kilo i løpet av bare seks dager før UFC-stevnet i Abu Dhabi natt til søndag.

Det var et intervju med ESPN mandag, altså seks dager før stevnet, at amerikaneren hevdet at han var 10 kilo for tung for å kunne veie inn til vektgrensen på 77,1 kilo.

– Da de offentliggjorde kampen, veide jeg 87 kilo, men jeg kan gå ned så mye, sa Masvidal selvsikkert.

Som om det ikke var vanvittig nok, valgte UFC-stjernen å stikke innom en pizzeria i Roma under en mellomlanding - med privat jet - på vei til Abu Dhabi. På et bilde i sosiale medier sitter han tilsynelatende og spiser pizza.

– Jeg var i humør til å ta en pizza, skrev han til sine to millioner følgere på Instagram.

Grunnen til at amerikaneren - med tilnavnet «Gamebred» - får så få dager til å komme ned i matchvekten, er at Kamaru Usmans opprinnelige motstander, Gilbert Burns, nylig testet positivt for corona, og Jorge Masvidal ble tilbudt kampen i siste liten. Han er helt rolig på at han skal klare det:

– Jeg har gjort dette i lang tid, så det vil ikke være første gang jeg har vært nødt til å gå ned vanvittig mye på kort tid, og som jeg alltid har sagt, så har jeg Gud i ryggen, så jeg er ikke bekymret.

33 år gamle Kamaru «Nigerian Nightmare» Usman har 16 seirer og bare ett tap. Jorge Masvidal har 35 seirer og 13 nederlag i UFC-regi. Han proffdebuterte allerede i 2003.

Masvidal har ikke konkurrert siden seieren over Nate Diaz i UFC 244 i november 2019.

Publisert: 09.07.20 kl. 12:14

