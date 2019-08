NY DUO: Cecilia Brækhus (t.v.) og Abel Sanchez avbildet i Big Bear Lake tidligere denne uken. Foto: Privat

Brækhus bytter trener med superstjerne: – Beinhardt regime

Abel Sanchez (63) er den nye treneren til proffbokser Cecilia Brækhus (36). Han tar over for Johnathon Banks (37), som tidligere i år ble ny trener for tidligere verdensener på herresiden, Gennady Golovkin (37).

Dermed har Brækhus rett og slett byttet trener med Golovkin, som frem til september 2018 var regnet for å være verdens beste herrebokser uansett vektklasse.

– Jeg følte at Golovkin vil ta mye tid for Banks, og derfor valgte jeg en ny trener, forklarer Brækhus til VG.

Hun er nå i Big Bear Lake i California, og har startet et hardt opplegg i 2000 meters høyde. Den første treningen er grytidlig om morgenen.

– Det er et beinhard regime med en arbeidsdag som starter kl. 05.00, men Abel er en fantastisk motivator. Det har verdt tøft å venne seg til, men jeg er sikker på at det er lønnsomt og at jeg nå kan forsvare plassen min på topp på en enda mer dominerende måte, sier 36-åringen.

Tøft brudd med Golovkin

Golovkin - som har 35 knockoutseirer av 39 mulige og bare ett tap - røk i fjor på et omstridt poengtap i gigantoppgjøret mot Canelo Alvarez i Las Vegas.

Tidligere i år skilte han på kontroversielt vis lag med sin mangeårige trener Abel Sanchez, og har de siste månedene blitt trent av Banks. Sistnevnte ble trener for Brækhus i 2015, og har blant annet hatt ansvaret for tidligere tungvektskonge Vladimir Klitsjko.

VETERAN: Boksetrener Abel Sanchez (bak) avbildet sammen med promotor Tom Loeffler (t.v.) og sin tidligere elev Gennady Golovkin på en pressekonferanse i Big Bear Lake i august i fjor. Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge Sanchez ble det ni år lange samarbeidet med Golvkin avsluttet på grunn av uenighet om penger. Golovkin har en distribusjonsavtale med DAZN, og etter at den ble signert skar det seg med Sanchez.

– Penger. Det er hva det handler om. Penger, sa Sanchez i et intervju med Ring Magazine i april.

Golovkin, også kjent som «GGG», hadde Banks i hjørnet sitt da han vant på knockout mot Steve Rolls fra Canada i Madison Square Garden i juni, og det har lenge blitt jobbet med å få til en tredje kamp mot Alvarez (den første endte uavgjort).

Nå kan det se ut til at det blir kamp om IBF-tittelen i mellomvekt senere i år, men motstander er ikke klar.

Flere verdensmestere

Promotor Tom Loeffler, som har hjulpet Brækhus i USA de siste årene, har jobbet med Golovkin og gamletrener Sanchez i mange år. Det er han som har satt Brækhus i kontakt med 63-åringen, som regnes for å være en av verdens beste boksetrenere.

– Jeg ble presentert for Abel gjennom Loeffler, sier Brækhus.

Sanchez har i mange år trent en rekke verdensmestere i Big Bear Lake, California, der han har bygd et stort anlegg som kalles «The Summit», og det er der Brækhus nå skal forberede seg til sine kommende kamper.

Amerikanske Sanchez, med meksikanske røtter, har tidligere trent profiler som Lupe Aquino, brødrebe Terry og Orlin Norris, Miguel Angel Gonzalez, Frans Botha og Murat Gassijev.

Brækhus er den første kvinnelige bokseren veterantreneren har hatt ansvaret for, og i løpet av høsten skal hun gå sin 36. proffkamp.

– Det kommer snart en dato for kampen, sier Brækhus hemmelighetsfull.

AVSLUTTET SAMARBEIDET: Cecilia Brækhus og Johnathon Banks avbildet etter seieren mot Chris Namus i Tyskland i 2016. Det var den første av totalt åtte kamper Banks var trener for den norske boksedronningen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Flere trenerbytter

Cecilia Brækhus ble proffbokser i 2007, og gikk sine første kamper med trønderen Helge Wærøy som trener. Deretter innledet hun et samarbeid med tyske Team Sauerland, og hadde Ulli Wegner som trener i mange år.

Også Sauerlands Georg Bramowski var med i hjørnet flere ganger, før Otto Ramin tok over jobben mot slutten av tiden i Tyskland. Banks tok over etter at Brækhus avsluttet samarbeidet med Sauerland i 2015, og han har bistått den ubeseirede verdensmesteren siden.

Fordi Banks var opptatt med en annen bokser, så hadde Lucia Rijker ansvaret for store deler av oppkjøringen til Brækhus før møtet med Kali Reis i Los Angeles i mai i fjor.

Men på selve kampen var noe overraskende Banks på plass i hjørnet, og var trener da Brækhus tok telling for første gang i karrieren. Han var også med da Brækhus vant på poeng i sine to siste kamper – mot Inna Sagajdakovskaja i Moskva og Aleksandra Lopes i Los Angeles i desember.

