FÅR VM-KAMP I OSLO: Katharina Thanderz, her avbildet på innveiingen i Tyskland før møtet med Monica Gentili i august, skal tilbake i bokseringen i november.

Thanderz får VM-kamp i Ekeberghallen i november

Proffbokser Katharina Engene Thanderz (31) får muligheten til å sikre seg en VM-tittel i super fjærvekt, og blir storfavoritt når brasilianske Danila Ramos (34) er motstander i Oslo 16. november.

– Å fighte om min første VM-tittel er en drøm som går i oppfyllelse. Dette er det jeg har sett for meg på hver eneste trening siden jeg begynte å bokse, sier Thanderz i en pressemelding fra Team Sauerland som arrangerer bokstestevne i Ekeberghallen 16. november.

31-åringen har spansk far, og norsk mor, og er bosatt i Altea, Spania. Hun har delvis vokst opp i Oslo, og nå får den tidligere europamesteren altså muligheten til å kjempe om den ledige VM-tittelen i WBC, som tidligere har tilhørt finske Eva Wahlström og svenske Frida Wallberg.

Thanderz er ubeseiret så langt i proffkarrieren, og står med 12 seirer – to av dem på knockout. Hun ble lovet VM-kamp av promotorselskapet Team Sauerland med seier mot italienske Monica Gentili i august.

Nå er VM-kampen i boks, men motstanderen er ikke fra øverste hylle. Brasilianske Ramos har nemlig ikke den mest imponerende merittlisten i sin proffkarriere, og står med åtte seirer og ett tap.

Hennes største, og kanskje eneste, skikkelige utfordring - i alle fall på papiret - har vært mot franske Elhem Mekhaled om den samme tittelen i mars. Da tapte hun på poeng (97–94, 97–93, 97–93).

Det store håpet må være at en seier mot Ramos setter Thanderz i posisjon til et oppgjør mot en av mesterne i de andre organisasjonene. For øyeblikket er sørkoreanske Hyon Mi Choi WBA-mester i super fjærvekt, franske Maiva Hamadouche i IBF og polske Ewa Brodnicka i WBO.

– Dette er en glimrende mulighet for Katharina til å sikre seg den første VM-tittelen. Vi var fast bestemt på å gi Katharina en kamp om VM-tittelen, og vi er veldig glade for at hun får sjansen mot Danila Ramos, sier promotor Nisse Sauerland i pressemeldingen.

Thanderz er ifølge boxrec.com rangert som verdens tiende beste i super fjærvekt. Øverst på listen står Hamadouche (21 seirer – ett tap), amerikanske Mikaela Mayer (11 seirer – ingen tap), finske Wahlström (22 seirer, to uavgjorte, ett tap) og franske Elhem Mekhaled (12 seirer – ingen tap).

Ramos er på samme nettsted rangert som nummer 17 i verden i vektklassen under.

Da Cecilia Brækhus bokset om sin aller første VM-tittel, i mars 2009, møtte hun danske Vinni Skovgaard som da sto med syv seirer og ingen tap. Det var Brækhus sin 11 proffkamp. Hun har siden da plukket alle de store VM-beltene i weltervekt, og står nå ubeseiret med 35 kamper i karrieren.

Brækhus er den eneste kvinnelige verdensmesteren i proffboksing fra Norge. På herresiden er Magne Havnaa den eneste som har tatt en VM-tittel (WBO) som proff i et av de fire store forbundene WBA, WBO, WBC og IBF.

Tim-Robin Lihaug skal i oktober gå en såkalt VM-kamp på hjemmebane i Bergen, men det er i det mindre forbundet IBA

PS! Cruiservekter Kai Robin Havnaa skal også etter planen bonde på stevnet, men det er foreløpig ikke offentliggjort.

