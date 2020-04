LANGT INNE: Stig-André Berge vant alles hjerter da han kjempet seg frem til OL-bronsemedaljen i Rio de Janeiro for snart fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berge er OL-usikker: – Må kjenne det innerst i hjerte

Stig-André Berge (36) har tatt seg en liten ferie. Han innrømmer at han er veldig usikker på om vil prøve å ta enda en OL-medalje etter at lekene i Tokyo ble flyttet til 2021.

– Jeg er forberedt på begge deler. Hjernen er sånn 50/50, for være ærlig. Det står mellom «å kjøre på» og «uff, det er tungt». Ett år til innebærer tusen treningstimer. Folk kan si at det ikke er noe problem. Men jo, det er det, svarer Norges bronsemedaljevinner fra Rio i 2016 på spørsmål om «OL eller ikke OL».

Stig-André Berge tilføyer at han må være helt sikker på at han virkelig vil orke å legge ned alt som kreves for å være medaljekandidat i Tokyo om 15 måneder, som eventuelt vil bli hans fjerde OL.

– Jeg må kjenne det innerst i hjertet. Hvis jeg ikke gjør det, er det ingen vits. Da har jeg ingen sjanse til å ta OL-medaljen, og da kan jeg heller følge opp guttungen, sier han mens han faktisk leker med sønnen Nicklas (snart to) i hagen til familiens hus på Rælingen øst for Oslo.

Det er også et spørsmål om økonomi og samvittighet. Han sier at alle sponsoravtalene hans går ut etter «2020-OL». Det er ikke aktuelt å leve og trene som da han var 20 år gammel, da han klarte seg med 50.000 kroner i året. Han kvier seg imidlertid for å spørre «bedriftene» om å forlenge pengestøtten med ett år, i betraktning at mange av dem kanskje har måttet permittere ansatte.

– Jeg taper ikke noe i år. Men neste år vil det bli vanskelig. Det er ikke liv laga uten at sponsorene er med, sier Stig-André Berge.

Han påpeker at stipendet han mottar fra Olympiatoppen kun dekker utgifter til trening og konkurranser og at han – uavhengig av internasjonal suksess og OL-medalje – i likhet med resten av Norges beste brytere må betale en egenandel på 25.000 kroner årlig for å være landslagsutøver.

Europa-kvalifiseringen til OL er etter en corona-utsettelse på et par måneder fortsatt planlagt avviklet i midten av mai i Ungarn. Styret i det internasjonale bryteforbundet skal denne uken, ifølge sportssjef Jacob Haug i Norges Bryteforbund, møtes for å «diskutere kalenderen» med tanke på OL-kvalifiseringen og mesterskap i nærmeste fremtid.

– Med dødstallene som stiger og smittespredningen som øker, er det mot all fornuft og helt utenkelig å gjennomføre en slik kvalifisering, sier Stig-André Berge.

– Utsatt OL er utsatt kvalifisering. Det sier seg selv, sier han.

Derfor har han lagt om treningen og tatt en liten ferie, som han uttrykker det. Det innebærer for hans del én daglig kvalitetsøkt, uten blodsmak i munnen, mot normale to knallharde økter per dag.

Stig-André Berge påpeker at alt er veldig uavklart: Hva skjer med turneringer og mesterskap, når åpner grensene igjen, treningssamlinger i utlandet, når kan de faktisk bryte igjen? De får, som han sier, utsette planene ett år og ta det deretter.

På spørsmål om VM-deltagelse er en del av hans vurderinger når det gjelder OL eller ikke OL 2021, svarer han «selvfølgelig». VM i bryting skal gå i Oslo og Nye Jordal Amfi den første uken i oktober neste år, to måneder etter OL i Tokyo 23. juli til 8. august.

– Hvis det går til planlagt tid, er det kort tid etter OL. Det ville være fantastisk med VM på hjemmebane. Men jeg kan også komme til å avslutte etter OL. Luften går gjerne ut av ballongen tusen ganger etter OL. Jeg vil ikke gå på matta og tape 10–0 foran et stort publikum og være ute av VM etter to minutter, sier Stig-André Berge.

Publisert: 01.04.20 kl. 22:47

