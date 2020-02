TETT: Jon Jones (t.h.) får delvis blokkert et høyt spark fra Dominick Reyes i nattens oppgjør. Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC-sjefen mener superstjernen tapte – varsler omkamp

MMA-utøveren Jon Jones (32) har en av de mest imponerende karrierene i historien sportslig sett, men UFC-mesteren har hatt dommerne i overkant på sin side i det siste. I natt vant han omstridt mot Dominick Reyes (30).

Nå nettopp

– Dommerpoengene var bare rot. Før den siste runden hadde jeg 3–1 til Dominick Reyes. Ungene mine terroriserer meg med at kampen er fikset, og listen er lang med folk som tar kontakt med meg, sa UFC-president Dana White på pressekonferansen søndag morgen, norsk tid.

Jon Jones er ingen «hvem som helst», og 32-åringen er rangert som den beste mannlige UFC-fighteren uansett vektklasse.

Nattens kamp vant han på poeng etter fem runder med sifrene 48–47, 49–46 og 48–47, og forsvarte med det tittelbeltet sitt i UFCs lett tungvekt-divisjon. Amerikaneren står dermed fortsatt med et tap på 28 kamper i karrieren, og det nederlaget kom etter en omstridt diskvalifikasjon i 2009.

Men kampen mot Reyes i Houston, Texas, i natt, føyer seg inn i rekken av jevne kamper som har bikket i Jones’ favør. Han vant på «split decision» mot en skadet Thiago Santos i fjor sommer, og det er mange som mener at svenske Alexander Gustafsson burde ha fått seieren i tittelkampen i 2013.

Det hører med til den historien at Jones var overlegen i det andre møtet med Gustafsson i desember 2018.

Ubeseiret

Reyes kom til kampen med 12 seirer og null tap i bagasjen, og gikk rett på Jones uten særlig respekt. Mesteren virket da også rystet i den første runden, men kom seg igjennom. Også den andre runden dominerte Reyes, selv om altså to av dommerne hadde Jones som vinner.

«AAAAND STILL»: Jon Jones poserer med tittelbeltet etter seieren mot Dominick Reyes. Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De tre siste rundene er det vanskeligere å vurdere, men Jones mente selv at nedtagningene hans ble avgjørende.

– Dominick gjorde en fantastisk jobb. Du har fullstendig fortjent min respekt, sa Jones henvendt til motstanderen etter kampen – mens publikum buet som en reaksjon på dommernes avgjørelse.

Nytt møte?

– Jeg tror forskjellen på oss i kampen var nedtagningene. Jeg kunne ikke holde ham nede lenge, men jeg fikk ham ned. Det var tett og tøft, men jeg tror det var det som vippet det i min favør, sa Jones som ble registrert med to nedtagninger på den offisielle resultatlisten.

Reyes tok nederlaget med fatning, men hadde følgende oppsummering av kampen:

– Jeg vet at jeg vant den kampen. Jeg var der, og trenger ikke å se den i reprise.

UFC-president White varslet at det er stor sjanse for at det blir et nytt oppgjør mellom Jones og Reyes.

FEIRET MED STIL: Valentina Shevchenko danset og spratt rundt i buret etter å ha forsvart tittelen sin i nat Foto: Thomas Shea / X02835

Overlegen Shevchenko

En annen mester som ikke trenger ny kamp for å overbevise, er Valentina Shevchenko. Hun herjet rundt med Katlyn Chookagian i to runder, og vant på teknisk knockout etter et drøyt minutt i den tredje.

Dermed forsvarte den kirgisistanske fighteren fluevektstittelen for tredje gang.

Publisert: 09.02.20 kl. 12:27

