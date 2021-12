Har vunnet alle kampene på knockout – se Beterbijev på VG+ Sport i natt

Dersom Artur Beterbijev (36) består nattens tøffe test mot Marcus Browne (31), så kan det ligge an til et gigantmøte med verdens antatt beste bokser – Canelo Alvarez (31). Kampen sendes live på VG+ Sport.

Russiske Beterbijev forsvarer nok en gang WBC- og IBF-beltene i lett tungvekt, og den 36 år gamle slagmaskinen står altså med 16 knockoutseier på 16 kamper i løpet av sine åtte år som proffbokser.

De ti siste kampene har vært mot meget tøff motstand, og det er ni måneder siden han vant på teknisk knockout mot Adam Deines i 10. runde.

Også den kampen ble vist på VG+ Sport.

Nå er det amerikanske Marcus Browne som står for tur, og han har 24 seirer og ett omdiskutert tap på merittlisten, på teknisk knockout etter et stygt kutt mot Jean Pascal i 2019.

Nattens sending starter kl. 02.00, og det vises seks kamper. Det er også VM-kamp i kvinnenes super weltervektklasse mellom Marie-Eve Dicaire (17 seirer – ett tap) og Cynthia Lozano (9–0). Du må ha VG+ Sport-abonnement for å se kampene.

Dette er kampoppsettet fra stevnet som vises på VG+ Sport i natt.

Men det er Beterbijev som er stor favoritt i Montreal i natt, og sikrer han seg en ny seier kan det bli oppgjør mot Saul Alvarez, bedre kjent som Canelo. Meksikaneren har allerede sikret seg VM-titler i fire vektklasser.

Han har allerede tatt en VM-tittel i lett tungvekt, og det snakkes om at han skal opp i cruiservekt. Da kan et oppgjør mot Beterbijev på veien være høyaktuelt.

– Canelo har vist stor interesse for en kamp mot Beterbijev, eller Joe Smith Jr. Jeg tror mai eller september er de to tidspunktene han kommer til å fighte, forhåpentligvis mot en av disse to lettvekterne, sa Top Rank-sjef Bob Arum ifølge Sky Sports nylig.

PS! Natt til søndag viser VG + Sport showkampen mellom YouTube-profilen Jake Paul og MMA-utøveren Tyron Woodley.